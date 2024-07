Els remers catalans a París, amb tot a punt

Aleix Garcia en doble scull i Dennis Carracedo en doble scull lleuger (LM2x) ja esperen amb ànsia i il·lusió la seva primera experiència olímpica. Després d’una vida somiant i treballant per arribar-hi, tenen clar que ara arriba el moment de gaudir-ho. Diferent és el cas d’Aina Cid: arriba als seus tercers Jocs Olímpics més motivada i il·lusionada que mai. Després de dos diplomes olímpics, té clar que és el moment de somiar per una medalla.

Com afrontes aquests tercers Jocs Olímpics?

Aina: Realment molt diferents tant dels primers com dels segons. Jo crec que, òbviament, els primers van ser inesperats. Vam anar allà a passar-ho bé i a veure què eren uns jocs olímpics. Els segons sí que anava molt més conscienciada del que volia fer i molt capficada en què volia la medalla, lluitar molt a la final i estar lluitant per les medalles. I aquesta... crec que és una mica un mix de les dues.

Com ha estat aquesta classificació per als vostres primers Jocs?

Dennis: Ens ha costat molt arribar fins aquí. I ara que s’acosten els dies cada cop hi ha més ganes d’estar a París i viure aquesta experiència.

Aleix: Ha estat una temporada molt dura. Tot l'equip en general ha pujat molt de nivell, al final porto tota la vida preparant-me per això, molts anys somiant, i sabia que havia de rendir cada dia al màxim si volia aconseguir-ho.

Com enfoqueu aquests primers Jocs?

Dennis: Tots els factors que haurem de tenir en compte seran a la pista. Serà una pista on s'haurà de tenir en compte el factor d'adaptar-se a tot.

Aleix: Em fa moltíssima il·lusió la via olímpica i tot el que comporten els Jocs Olímpics, però també soc conscient que fins que no acabi la final dels Jocs Olímpics, he de mantenir-me concentrat perquè és una fita molt important.

Quines opcions de medalla hi ha en aquests tercers Jocs Olímpics que participes?

Aina: Crec que tenim, parlant en percentatges, probablement un dels percentatges més grans que hem tingut mai, per a poder aconseguir medalla, i aprofitarem el màxim aquest percentatge a favor que tenim per a poder-ho aconseguir.