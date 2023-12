Els Reds es proclamen campions de la Copa Catalana Cadet i els Dracs Plata conquereixen la Copa Aleví de Futbol Flag

La Copa Catalana Cadet de Futbol Americà i la Copa Aleví (Sub-13) de Futbol Flag ja tenen nous campions. Els Terrassa Reds es van endur el títol de la Copa Cadet en imposar-se en la jornada final que va tenir lloc a Can Llobet (Barberà del Vallès). La final va ser espectacular i va estar marcada per la igualtat. Armand Neira, autor de dos "touchdowns" i escollit MVP del matx, va liderar el triomf dels Reds, que es van acabar imposant per 26-14.

Pel que fa a la Copa Aleví de Futbol Flag, la darrera jornada, disputada al camp de Can Boada (Terrassa), tampoc no va provocar sorpreses i els Badalona Dracs Plata, que arribaven com a líders, van certificar la seva hegemonia aixecant el títol amb molta autoritat.

D'altra banda, els Badalona Dracs van disputar la gran final de la Copa d'Espanya davant del conjunt madrileny dels LG OLED Black Demons de Las Rozas, caient en la pròrroga per un ajustat 27-21.