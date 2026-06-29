PATINATGE
Els mundialistes Héctor Díez i Sira Bella, campions de Catalunya sèniors de patinatge artístic lliure
Els patinadors del CPA Skating Cunit s'han imposat tant a la categoria masculina com a la femenina
Torredembarra ha coronat els patinadors internacionals, Héctor Díez i Sira Bella com a nous campions de Catalunya sèniors de patinatge artístic en la modalitat de lliure. La competició també ha proclamat els campions júniors en una cita marcada per l'alt nivell dels participants.
En la categoria masculina absoluta, el vigent campió del món, Héctor Díez (CPA Skating Cunit) ha confirmat el seu gran moment de forma imposant-se amb autoritat gràcies a una puntuació de 265,46 punts. El patinador ha dominat tant el programa curt com el llarg i va superar el patinador del CPA Tona, Arnau Pérez, actual subcampió del món, segon amb 244,98 punts, i Ferran Clavero (CP Sant Quirze), tercer amb 228,46.
El domini del club de Cunit es va completar amb el triomf de Sira Bella, bronze en el darrer mundial, en la categoria femenina. La patinadora s’ha adjudicat el títol amb una actuació molt solvent que li va permetre sumar 199,28 punts. La medallista europea i mundial, Elna Francès (CPA Tona), amb 174,26 punts, ha acabat en la segona posició, mentre que Ivet Ashurst (CP Parets) ha completat el podi amb 164,53.
En les categories júniors, Alba Duch (CP l'Aldea) s’ha proclamat campiona amb 168,13 punts, per davant de Johanna Solvas (CP Parets) i Judit Sallent (CPA Ripollet). En la competició masculina, el títol ha sigut per a Lluís Gámez Colino (CPA Sant Vicenç de Montalt), vencedor amb 141,90 punts, seguit de Gerard Martínez (PA Sant Just) i Joan Hilari Manzanas (CPA Skating Cunit).
El Campionat de Catalunya de Lliure 2026, organitzat per la Federació Catalana de Patinatge, ha reunit alguns dels millors patinadors catalans, i del món, de les categories júnior i sènior i ha tornat a evidenciar el nivell competitiu del patinatge artístic català.
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