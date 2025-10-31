Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

PITCH AND PUTT

Els germans Albiñana, campions de Catalunya Dobles 2025

Campionat de Catalunya Dobles de Pitch &amp; Putt

Campionat de Catalunya Dobles de Pitch & Putt / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

El camp de Franciac (Caldes de Malavella) va acollir el Campionat de Catalunya Dobles de Pitch & Putt, amb més de 300 participants. Roger i Alexandre Albiñana (El Vallès) es van proclamar campions amb un resultat espectacular de 20 cops sota par, superant per un sol cop Lluís Cucurull i Joel Girbau (Urgell Pitch La Trattoria).

El torneig, disputat a 54 forats en tres modalitats (fourball, greensome i foursome), va viure una final molt emocionant, marcada per un forat en 1 d’Alexandre que va capgirar el desenllaç. Els germans Albiñana afegeixen així un nou títol al seu ampli palmarès.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL