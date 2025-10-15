Els estudis de l'INEFC s'amplien i es diversifiquen en una formació esportiva professional
L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) es consolida com a centre de referència en la formació d’activitat física i esport. La seva oferta acadèmica combina estudis en format presencial i online.
Setembre i octubre són sinònim d’inici de curs. En aquest cas, dels graus i màsters dedicats a l’esport. A l’INEFC, els estudiants disposen de quatre titulacions de graus entre les que triar: Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE), CAFE al medi natural, el doble grau en CAFE i Fisioteràpia, i el doble grau en Magisteri i CAFE.
A banda dels graus, l’INEFC ofereix un ampli ventall de màsters i programes de postgrau en diferents especialitats. Trobem formacions que van des de la gestió esportiva fins a la recerca aplicada a l’activitat física i l’esport. Tota l’oferta es pot consultar al portal oficial: inefc.gencat.cat/masters-postgraus.
Formació contínua i cursos oberts
En el marc del projecte acadèmic INEFC Formació, el centre posa a disposició de la ciutadania diversos cursos que es van actualitzant durant la temporada. Tot i que, de moment, no hi ha activitats previstes per al proper any acadèmic, s’aniran anunciant noves propostes a inefc.gencat.cat/inefc-formacio.
INEFC Hub: formació 100% online
Una de les grans novetats és l’INEFC Hub, el campus en línia del centre que s’ha desenvolupat en col·laboració amb l’IL3 de la Universitat de Barcelona, el qual permet cursar estudis a distància. Aquesta plataforma digital s’ha posicionat com a referent internacional en programes de ciències de l’activitat física i l’esport. L’oferta inclou dos màsters i dues microcredencials, tots completament online, amb la voluntat de facilitar l’accés a la formació a estudiants d’arreu del territori.
Formació tècnica en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport
A més a més, l’Escola Catalana de l’Esport, la qual forma part del Departament d'Esports, imparteix cursos de formació de tècnics a les instal·lacions de l’INEFC Barcelona i de l’INEFC Lleida. Això permet als estudiants del grau de CAFE obtenir simultàniament el títol de tècnic esportiu, ampliant així les seves sortides professionals (inefc.gencat.cat/grau_i_tecnic_esportiu).
Amb aquesta oferta diversa i actualitzada, l’INEFC es posiciona com una institució clau per formar els professionals que marcaran el futur de l’esport i l’activitat física a Catalunya i a qualsevol part del món.
