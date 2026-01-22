Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Els equips catalans tanquen la primera volta de la Superdivisió.

Els equips catalans tanquen la primera volta de la Superdivisió

Els equips catalans tanquen la primera volta de la Superdivisió / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

Jornada amb fins a 7 enfrontaments amb participació catalana en aquesta última jornada de la Superdivisió on els conjunts catalans buscaran continuar sumant punts a la classificació que els apropin als seus objectius.

A la Superdivisió masculina l'Enoli Borges Vall rep l'Atlético San Sebastián, el CTT Olot Capdevila Permar visita l'Alacant, el CTT CER l'Escala rep l´Irún Leka Enea i el CTT l'Hospitalet visita el cuer, el Burgos.

Pel que fa a la Superdivisió femenina, el Girbau Vic rep el Linares en un partit important per mantenir la plaça que dona accés a Europa, el CTT Tramuntana Figueres rep l'Hujase Jaén i en l'últim partit de la jornada ajornat a dimecres el MIRO Ganxets Costa Daurada rep el líder, l'UCAM Cartagena.

