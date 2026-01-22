TENNIS TAULA
Els equips catalans tanquen la primera volta de la Superdivisió.
Jornada amb fins a 7 enfrontaments amb participació catalana en aquesta última jornada de la Superdivisió on els conjunts catalans buscaran continuar sumant punts a la classificació que els apropin als seus objectius.
A la Superdivisió masculina l'Enoli Borges Vall rep l'Atlético San Sebastián, el CTT Olot Capdevila Permar visita l'Alacant, el CTT CER l'Escala rep l´Irún Leka Enea i el CTT l'Hospitalet visita el cuer, el Burgos.
Pel que fa a la Superdivisió femenina, el Girbau Vic rep el Linares en un partit important per mantenir la plaça que dona accés a Europa, el CTT Tramuntana Figueres rep l'Hujase Jaén i en l'últim partit de la jornada ajornat a dimecres el MIRO Ganxets Costa Daurada rep el líder, l'UCAM Cartagena.
