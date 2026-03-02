TENNIS TAULA
Els derbis catalans marquen la doble jornada a la Superdivisió femenina
La doble jornada a la Superdivisió femenina ens ha deixat dos derbis catalans d'alt nivell, amb protagonisme del Tramuntana Figueres en les dues ocasions.
Divendres, a Reus, el MIRÓ Ganxets Costa Daurada i el CTT Tramuntana Figueres disputaven el primer dels dos derbis catalans, amb victòria de l'equip reusenc per 4-0. A la mateixa hora, a Vic, el Girbau Vic TT assolia un meritori empat a casa davant el líder de la lliga, l'UCAM Cartagena.
En la jornada de diumenge el CTT Tramuntana Figueres i el Girbau Vic TT disputaven l'altre derbi català de la setmana, amb victòria pel 1-4 de les vigatanes. Per la seva part el MIRÓ Ganxets Costa Daurada s'imposava a Canàries per 0-4 al Tabor.
