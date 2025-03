Els clubs catalans de vòlei fan història a les lligues estatals

Dos conjunts catalans disputaran, una temporada més, la màxima competició de voleibol a Espanya. El CV Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, que competeix a la Superlliga Masculina, i el DSV CV Sant Cugat, que fa el propi a la Lliga Iberdrola, han certificat la permanència en els últims dies, mantenint-se així entre els dotze millors clubs d’Espanya. A més, alguns dels equips catalans en categories inferiors (Superlliga 2 i Primera Divisió Nacional) tenen moltes opcions d'aconseguir l'ascens al final de la temporada.

El CV SPSP es manté en l’any del retorn a la Superlliga

El conjunt de Vlado Stevovski, que tornava a jugar a la Superlliga Masculina després de sis temporades, havia confeccionat una plantilla molt jove però amb ambició per competir amb els millors equips del territori. Els cooperativistes, que han viscut la duresa de la competició durant pràcticament tota la temporada, arribaven a la penúltima jornada amb cinc punts d’avantatge sobre el penúltim classificat, l'Arenal Emevé, i depenien de si mateixos per mantenir la categoria.

Tot i això, els ‘rojillos’ no van poder certificar la seva continuïtat a la Superlliga Masculina pel seu compte, ja que van ser superats pel CV San Roque Batán en la seva visita al conjunt canari. Però l'Arenal Emevé, gran rival per la permanència, tampoc va aconseguir sumar en el seu enfrontament davant l'Unicaja Costa de Almería a casa. Amb l'objectiu ja complert, toca celebrar l'èxit d'un equip amb un pressupost modest que ha sabut sobreposar-se a les dificultats en una temporada complicada i plena d'alts i baixos.

El DSV CV Sant Cugat, a un partit de ‘play-offs’

L’equip de Leo Passerine arriba a l’última jornada de la Lliga Iberdrola a només tres punts de la zona de ‘play-offs’, i es jugarà ser o no ser en aquests encontres a casa. Les santcugatenques rebran l’Avarca de Menorca, obligades a sumar els tres punts i, a més, que el seu rival directe, el CV Kiele Socuéllamos, es quedi a zero davant el CV Sayre CC La Ballena.

Tres equips catalans lluiten per dues places de la Fase d'Ascens a Superlliga 2

Amb només tres jornades per a la finalització de la fase regular de la Primera Divisió Masculina, i dotze punts en joc, la part alta de la classificació del Grup B està ben ajustada. El CV Reus, H2O Constructora CEV L'Hospitalet i Rodi Balàfia Lleida ocupen les primeres places de la classificació, i lluitaran entre ells per veure quins dos equips optaran a les Fases Finals per ascendir a la categoria de plata del vòlei espanyol.

El CV Reus, recentment ascendit a la Primera Nacional, és el primer classificat amb 54 punts, i ja té un peu a la fase d'ascens a la Superlliga 2, mentre que els altres dos conjunts, el CEV L'Hospitalet i el Balàfia Lleida, ocupen la segona i tercera plaça, amb només dos punts de diferència. Aquest proper cap de setmana tindrà lloc un partit clau, en què es veuran les cares per definir qui ocupa la segona plaça quan només quedin dues jornades per la finalització de la lliga regular.

Directes cap a la Fase d’Ascens

A més del CV Reus, hi ha dos conjunts catalans que ja s’han classificat matemàticament per a una Fase d’Ascens a una categoria superior. El Barça Voleibol, de la Superlliga Masculina 2, entrenat per Fredinson Mosquera, va certificar la seva presència a la fase d'ascens la setmana passada, després de dominar el Grup B de la competició. D’altra banda, a la Primera Divisió Nacional femenina, el CV Sant Quirze, primer classificat del Grup B amb 48 punts, també ha assegurat el seu bitllet per la fase d'ascens, amb un avantatge d'onze punts sobre el tercer classificat, quan només resten tres jornades i nou punts en joc.

Primera ‘Trobada de dirigents’ del vòlei català

Dijous passat va tenir lloc la primera ‘Trobada de Dirigents’, una iniciativa impulsada per la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol per compartir coneixement, analitzar la situació del voleibol a Catalunya i treballar conjuntament en propostes de futur.

En aquesta primera edició hi van participar els clubs CV Sant Quirze, CV Gavà, Vikings Vòlei Prat, Magic Viladecans, així com els clubs de nova creació CV Santa Susanna i CV Parets. La trobada va servir com a punt de partida per establir sinèrgies entre les entitats, conèixer de prop la realitat dels clubs i fomentar aliances estratègiques.

Aquestes reunions es realitzaran directament amb els presidents de les entitats, en grups reduïts, i s’estendran per tota Catalunya durant els propers mesos. L’objectiu és proporcionar un espai de diàleg on els dirigents puguin expressar les seves inquietuds i compartir experiències.

Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, lidera aquesta iniciativa amb la voluntat de conèixer de primera mà la idiosincràsia de cada club i la seva realitat territorial.

La propera trobada tindrà lloc el divendres 14 de març amb la participació de clubs com el CV Esplugues, el CV Esparraguera, el CV Viladecans, el Voleibol Sant Just, el CEV L’Hospitalet, el CV Barberà, el BSC Beach Sports i el CV Castelldefels.