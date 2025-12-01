ESPORT CATALÀ
Els catalans s’emporten el protagonisme al Campionat d’Espanya Sub15
El Campionat d’Espanya Sub15 disputat al Pavelló del Congost de Granollers va reafirmar el gran estat de forma del bàdminton català. La categoria masculina va ser plenament dominada per jugadors del país: Magno Salas i Nil Leiva van disputar una final catalana de màxim nivell, resolta a favor de Salas per 21-10 i 23-21 després d’un segon joc molt competitiu. Els catalans també van ocupar llocs destacats en semifinals i lluites pel bronze.
Salas i Leiva van arrodonir el seu gran cap de setmana amb un altre triomf al dobles masculí, on van remuntar davant Balboa–Gómez per acabar imposant-se en tres jocs. Un doblet que confirma la projecció de la nova generació catalana en un torneig que va reunir prop de 160 jugadors d’arreu de l’Estat.
En la resta de categories, tot i que els títols van viatjar fora de Catalunya, els representants catalans van mostrar un nivell competitiu alt i presència regular en fases avançades, consolidant la bona salut de la pedrera. Granollers va ser, un any més, l’escenari ideal per mostrar el talent emergent del bàdminton català.
