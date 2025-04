Els campions de Catalunya de curses per muntanya es decidiran a la Trencacims

El campionat de Catalunya de Curses per Muntanya arriba al Baix Ebre amb la celebració de la 12a edició de la Trencacims de Paüls (CCE Trencacims). La cursa es disputarà aquest diumenge 27 d’abril i constarà d’un recorregut de 23 km amb 1650+ que decidirà el campions nacionals absoluts.

Nou repte per a Edu Hernàndez

Un nom propi per sobre els altres tornarà a centrar les mirades. Edu Hernàndez (CE Matxacuca) buscarà seguir fent història i aconseguir el seu cinquè campionat nacional. Hernàndez que es va emportar la victòria en l’edició de 2024 disputada a Molló, és actualment amb quatre títols, el corredor amb més corones de Campió de Catalunya, després de superar els tres títols inicials d’Esteve Canal. Noms com els de Jan Margarit, Josep Morales, Pol Rodríguez o Andreu Simón, han estat els últims campions abans de l’hegemonia d’Hernàndez. Un títol nacional que han aconseguit fins a divuit corredors diferents en les vint-i-quatre edicions que s’han disputat. Noms com els de Joan Colomer, Tòfol Castanyer, Just Sociats, Kilian Jornet o l’enyorat Josep M Pijuan “Piju”, entre d’altres, han pujat al més amunt del pòdium.

Les aspirants a la victòria

En categoria femenina amb un cartell de luxe pel campionat, la bagenca Núria Tarragó (UE Vic) serà la gran absència de la cursa. Tarragó, actual campiona de Catalunya, es perd la cita per lesió. Anna Fernàndez (GE Oliana), Laia Calzada (CE Madteam), Georgina Gabarró ( GE Oliana) o María Benito (Cordada Ass. Esp), entre d’altres, són algunes de les principals aspirants al títol. La reusenca Núria Gil, que tampoc serà a la Trencacims, és actualment l’esportista catalana amb més campionats nacionals, amb un total de quatre. Noms com el d’Anna Serra, Teresa Forn, Laia Andreu, Mireia Miró, Ragna Debats o Sheila Avilés, entre d’altres, han estat algunes de les guanyadores del campionat en les anteriors edicions.

Totes les categories

La jornada de diumenge serà atapeida, ja que a més a més del campionat en categoria absoluta, també es disputaran les curses Júnior, Juvenil, Cadet i Infantil que formaran part del Campionat de Catalunya.