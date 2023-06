Els campionats de Catalunya de velocitat celebren la segona prova del curs al circuit de Montmeló

Mario Perú ha estat el més ràpid de la categoria Clàssic 80 En la categoria Supersport, Joan Díaz s’ha imposat a SSP600

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha acollit la segona cursa de la temporada del Campionat de Catalunya de Velocitat i Velocitat Clàssiques. Una cita emmarcada dins de la III Setmana Catalana de l’Esport.

Els amants de les dues rodes i de la competició de motor en general han gaudit d’una jornada dedicada al motociclisme al circuit mundialista de Montmeló, que ha obert les seves portes de manera gratuïta.La competició ha ofert boniques batalles als assistents sobre un asfalt canviant per les condicions meteorològiques, així com també ha exhibit el talent local amb un programa esportiu representat per nombroses categories i campionats.

Mario Perú ha estat el més ràpid de la categoria Clàssic 80; mentre que a Clàssic SBK, el triomf ha estat per a Joan Garcia. Carlos Ordoñez ha creuat la bandera de quadres en primera posició a la categoria SSP; i Miguel Curtijo ha estat el dominador de la categoria Clàssic B. A SBK 1000, Alexander Mateos s’ha fet amb la victòria en l’última volta després de sorprendre Javier Layunta.

En la categoria Supersport, Joan Díaz s’ha imposat a SSP600, el qual també ha registrat un magnífic resultat al Campionat d’Espanya on s’ha endut la tercera posició. D’altra banda, hi ha hagut multitud de vencedors a les Copes Yamaha 125 i R3 bLUcRU, destacant les actuacions de Ramón Godino.

Finalment, pel que fa a la categoria SSP300, DayronMorillas s’ha enfilat a l’esglaó més alt del podi del Circuit de Barcelona Catalunyadesprés de vèncer la cursa amb més de 8 segons de marge sobre el segon classificat, Joel Aznar. D’altra banda, Uriel Hidalgo ha completat el top 3 de la categoria.