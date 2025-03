Els Bocs continuen imparables a la LCFA i asseguren el seu lloc als play-offs

La cinquena jornada de la Lliga Catalana de Futbol Americà (LCFA) ha reafirmat el domini absolut dels Argentona Bocs, que continuen intractables com a líders invictes (5-0). Els maresmencs han superat amb autoritat els Lliçà de Vall Panthers (53-6) i amb aquest triomf han assegurat matemàticament la seva presència als play-offs, amb tres victòries de marge respecte al cinquè classificat. Àlvar Aliaga, amb tres "touchdowns", ha liderat l'atac dels Bocs, que al descans ja dominaven per 27-0. També han anotat Toni Masià (2), Yago Quesada (2) i Ricard Homs. Per part dels Panthers, l'únic "touchdown" ha estat obra d'Àlex Martín.

Segona posició pels Riudoms Rebels

Els Riudoms Rebels, pel seu cantó, tenen els play-offs a tocar després de vèncer els Barberà Rookies per 20-7. Els del Baix Camp són segons amb un balanç de 4-1 i poden certificar la seva classificació la pròxima jornada. Adrià Solis, Axel Mayorga i Marc García han estat els autors dels tres "touchdowns" dels Rebels, mentre que l'única anotació dels Rookies ha estat obra de Néstor González.

Les quatre primeres posicions

Els Reus Imperials també han fet un pas endavant cap a les eliminatòries pel títol amb una victòria clau contra els Barcelona Búfals (21-14), rivals directes en la lluita per les primeres quatre posicions. Els barcelonins dominaven 13-14 al descans, però els reusencs han remuntat en la represa. Souvay Teddy Rene Marie, per dos cops, i José Emmanuel Cajiga han anotat pels Imperials, mentre que Joao Pedro de Oliveira ha sumat els dos "touchdowns" dels Búfals.

Lluita per les semifinals

Els Barcelona Uroloki són cinquens i encara mantenen alguna opció d’intentar jugar les semifinals després de vèncer els Castell Platja d’Aro Ducs (34-6). Albert Martínez (2), David Castignani, Francesc Antoni Haro i Mauricio Martos han anotat els cinc "touchdowns" dels barcelonins, mentre que l'única anotació dels empordanesos l'ha signat Marc Santana.