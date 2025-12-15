Els Badalona Dracs tornen a regnar a la Copa Catalana i aixequen el seu quinzè títol

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FUTBOL AMERICÀ

La final de la 33a Copa Catalana de Futbol Americà, disputada al Municipal de Montigalà (Badalona), va coronar els Badalona Dracs com a campions. Els badalonins es van imposar als Terrassa Reds per 45-27 i van confirmar, un any més, la seva hegemonia en aquesta competició. És el quinzè títol per al conjunt badaloní, el catorzè de manera consecutiva, que permet als negre-i-plata allargar un regnat iniciat l’any 2010. El "quarterback" dels Dracs, Pol Singleton, que va protagonitzar una fantàstica actuació amb quatre passades de "touchdown", va ser escollit millor jugador del partit (MVP).

Els Dracs van fonamentar la victòria en una primera part gairebé impecable, en què es van mostrar intractables i van desactivar completament uns Reds que no van trobar l’antídot per frenar l’equip badaloní. A més, diverses errades dels egarencs van ser perfectament capitalitzades pel conjunt negre-i-plata, que al descans ja tenia mig títol a la butxaca (30-0).

