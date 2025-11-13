PATINATGE
Una edició amb més talent i expectació que mai
Girona ja es prepara per acollir el VIII Catalunya Stars
Girona ja es prepara per convertir-se en la capital del patinatge català amb la celebració del VIII Catalunya Stars, que tindrà lloc al Pavelló de Fontajau el 22 de novembre. La Federació Catalana de Patinatge i l’Ajuntament de Girona han presentat oficialment una edició que arriba amb el pavelló pràcticament ple i una posada en escena renovada, amb més elements visuals i un format pensat per oferir un espectacle encara més impactant.
A l’acte hi van ser presents el regidor d’Esports, Àdam Bertran; el president de la Federació, Benjamí Pons; i la delegada territorial, Cati Fontané, que van destacar l’orgull de portar a la ciutat una competició tan estimada i el creixement constant del seu interès entre el públic.
El Catalunya Stars manté el seu format habitual amb tres equips —Vermell, Blau i Groc— capitanejats per alguns dels millors patinadors del país: Sira Bella i Arnau Pérez (Vermell), Kilian Gomis i Naroa Ruiz (Blau) i Aleix Bou i Elna Francés (Groc).
També s’han confirmat els clubs i patinadors classificats en totes les modalitats, incloent-hi CPA Olot, CPA Girona, PA Maçanet, AS Cunit, CPA Tona, així com figures destacades en modalitats individuals, parelles, solo dance i inline.
Amb un cartell de luxe i el talent més destacat del patinatge català, el VIII Catalunya Stars promet una edició vibrant i espectacular, consolidant-se com una de les cites imprescindibles del calendari esportiu català.