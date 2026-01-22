Rally Dakar
Edgar Canet: "El pneumàtic no va aguantar, es va trencar i vaig haver de fer 200 quilòmetres per a arribar al final com vaig poder"
Amb 20 anys, el pilot del Red Bull KTM Factory Racing va completar el seu segon Ral·li Dakar després de perdre les seves opcions a la primera etapa marató i aconseguir tres victòries d'etapa i altres tres podis
Una escolta parlar a Edgar Canet (La Garriga, 2005) i té la sensació que xerra amb algú que acumula molts anys d'experiència al Dakar. Però la realitat és que tan sols acaba de completar la seva segona participació en el ral·li raid més dur del món. És un d'aquests pilots prodigi. Dels quals trenquen esquemes. I va tornar a demostrar-ho en l'edició de 2026.
Es va plantar a l'Aràbia Saudita amb el dolç record d'aquell 2025, la seva primera participació, en la qual va aconseguir convertir-se en el pilot més jove de la història a haver-se embarcat en la prova (19 anys i 291 dies), i en la qual va aconseguir emportar-se una magnifíca vuitena plaça a la classificació general de motos i una victòria de la categoria de Rally2. Després d'aconseguir aquest mateix títol mundial en 2025, aterrava a Yanbu amb una motxilla plena d'expectatives. Però ell, sempre caut i amb els peus a terra, tenia clar que tan sols anava a sumar experiència per poder aconseguir algun dia emportar-se el Touareg.
No li ho va posar fàcil el desert. I malgrat haver vist condemnades les seves opcions en carrera per una avaria a la segona jornada de la primera etapa marató i acabar el 32è en la general, mai es va rendir. I va acabar acomiadant-se de l'edició de 2026 amb tres victòries d'etapa, dos segons llocs i un tercer.
A la prèvia d'aquest Dakar, molts et consideraven un dels favorits, encara que remarquessin no voler posar aquesta pressió sobre tu. La vas sentir igualment?
Sí, sí que es va posar una mica de pressió extra perquè la gent veia una mica el meu potencial, i l'exageraven una miqueta. Però també perquè la gent va veure els resultats que vaig fer en les carreres abans i llavors van començar a estrènyer. Però dins del meu grup, del meu cercle pròxim, van intentar treure'm una mica aquesta pressió dient que no era el moment d'estrènyer, que havia d'aprendre i que no havia d'anar a aquest Dakar amb aquesta pressió.
Es va fer una mica d'aquest ‘boom' i al principi ja el vaig acabar de rebentar tot quan la primera vegada que em vaig pujar la moto vaig guanyar el pròleg. Però bé, la veritat és que ho vaig agafar amb bones sensacions. Tot el que era pressió, entre cometes, ho vaig agafar bé i m'ho vaig agafar amb bona mentalitat i jo crec que això també va ser un plus.
Parlem d'aquesta etapa pròleg i la 1, amb dues victòries consecutives. També vas poder agafar experiència una mica en el que és obrir pista en la 2. Quines sensacions et va deixar?
Perquè va ser una completa bogeria. El pròleg sí que és una cosa que se'm dona molt bé, perquè vinc del motocròs, una especialitat que era més explosiva, i el pròleg és l'etapa més curta del Dakar, són 20 quilòmetres. L'any passat ja vaig fer tercer, llavors sabíem que sortiria bé. Anava amb l'objectiu d'intentar guanyar aquest pròleg i el vaig aconseguir.
Des del principi guanyar el pròleg ja va ser una bogeria, i sortir a l'etapa 1 i poder portar-me la victòria també va ser una completa bogeria. Això significava que l'etapa 2 havia d'obrir pista, que és com el punt clau d'aquest esport, perquè significa que estàs sortint davant de tot, que és quan normalment perds temps i és on has de posar tots els teus dots de navegació perquè ets el primer que està passant per aquí. Vaig poder demostrar que els entrenos estan anant molt bé, fent segon en aquesta segona etapa sortint davant de tot i va ser on vaig reafirmar que estaria lluitant per aquest títol fins al final.
I després es van complicar les coses en la primera etapa marató de l'edició on vas perdre les teves opcions. Com recordes allò?
La primera part de la marató va estar bastant bé, vaig fer setè però només a tres minuts del líder. Encara estava per la lluita del top 3 i es va tòrçer en el segon dia. Per a qui no ho sàpiga, la marató és l'etapa on ens quedem sense assistència de l'equip, dormim en tenda de campanya, no tenim recanvis… bàsicament tornem als Dakar d'abans, on hem de fer-nos nosaltres tot per nosaltres mateixos i l'organització ens dona com un 'kit' bàsic de supervivència.
Quan vaig arribar aquí, tenia diversos talls en el pneumàtic després de tants quilòmetres per pedra, i això significava que l'endemà estaria perjudicat i no sabia si arribaria al final. Què va passar? doncs que l'endemà el pneumàtic no va aguantar i al quilòmetre 200 es va trencar i vaig haver de fer 200 quilòmetres per a arribar al final com vaig poder. Vaig fer 100 quilòmetres amb la llanta, vaig intentar salvar el mousse com vaig poder, però no va haver-hi manera i vaig haver de penalitzar sis hores, que això és el que em va deixar fora de la competició.
I així i tot et vas reposar, vas acabar i vas poder sumar experiència…
Sí, això era el principal. Bàsicament jo vaig començar el Dakar sense un objectiu d'una posició, l'objectiu era aprendre al màxim i aquest dia quan va passar això del pneumàtic vaig dir: ‘val, m'he quedat sense la il·lusió de lluitar amb els pilots de davant, però farem el possible per a acabar l'etapa i poder seguir els següents dies’. En estar en la categoria RallyGP, has d'acabar cada dia per a poder seguir els dies següents en la carrera, llavors vaig penalitzar molt de temps, vaig perdre com quatre hores més sis hores de penalització, però vaig poder arribar al final i vaig poder continuar els dies següents per a agafar experiència, que era el principal.
Al final es va tancar el cercle amb una victòria en l'etapa final que vas poder celebrar amb Luciano Benavides, el teu company d'equip i amic, que va ser el campió d'aquesta edició quan tot semblava sentenciat per Ricky Brabec. Què vas sentir?
Va ser eufòria a la seva màxima esplendor, al 100%. Va ser un conjunt de coses molt molt boges. Luciano va estar lluitant fins al darrer dia, i en l'últim quilòmetre Ricky Brabec, que anava per davant d'ell a la general, es va perdre en l'últim waypoint, i va perdre tres minuts que era el que es distanciava amb Luciano. Finalment, Benavides va poder guanyar la general del Dakar.
Per a mi, era una de les meves motivacions per a seguir durant aquesta segona setmana; volia sobretot ajudar el meu company a intentar guanyar aquest ral·li Dakar i també intentar guanyar una etapa d'aquesta segona setmana.
Per a mi, era una de les meves motivacions per a seguir durant aquesta segona setmana; volia sobretot ajudar el meu company a intentar guanyar aquest ral·li Dakar i també intentar guanyar una etapa d'aquesta segona setmana. Si que vaig fer un segon i un tercer durant la setmana, però no havia guanyat. Celebrar la victòria amb el meu company Luciano, que a part de company d'equip era el meu company de motorhome, d'autocaravana, amic, gairebé germà, és a dir per a mi la vaig viure i la vaig celebrar com si fos gairebé meva aquesta victòria. Estic molt content per ell, per l'equip i per tot. El Dakar va començar en Yanbu guanyant i va acabar en Yanbu guanyant, així que content.
Compliràs la promesa que vas fer de marxar-te a celebrar a l'Argentina amb ell?
Sí, sí, compleixo, compleixo [riu]. Sí que a Luciano li havia dit que m'anava directe, però això no ho he pogut complir. Això sí, el dilluns ja tinc els vols i em vaig per a l'Argentina. Està confirmat.
Què significa per a tu tenir a dos companys tan forts com el mateix Luciano i Daniel Sanders?
Daniel és gairebé la perfecció en el ral·li. És un pilot molt ràpid, amb molta experiència, molt consolidat, i porta el número 1 perquè és el millor i perquè ho demostra cada dia que es puja a la moto. Ho va demostrar fins al final del Dakar, es va trencar la clavícula i l'estèrnum i va fer tres etapes així per a poder acabar-lo. Si no hagués passat això, estaria lluitant també per la victòria com Luciano i Ricky fins a l'últim dia. Luciano perquè m'ha demostrat que, després de nou Dakars, lluitant-ho, seguint el seu somni, l'ha complert. D'ara endavant té aquesta motivació d'intentar revalidar el títol i continuar lluitant-lo.
En alguns vídeos de celebració filmats per companys de premsa, em va cridar l'atenció sentir-te comparar la teva caiguda en l'última etapa amb l'estil de caigudes que sol protagonitzar Marc Márquez. És el campió de MotoGP un model a seguir per a tu?
Bé, primer de tot, m'agrada molt MotoGP. Ho segueixo moltíssim, i tothom que ho segueixi, sap que Marc Márquez quan cau mai deixa la moto, mai se separa d'ella. Hi ha un vídeo de la caiguda que caic i no deixo el manillar, perquè no vull que se'm vagi, perquè així grates tots els segons que puguis, i al final, mentre menys temps estàs a terra, més ràpid arribaràs a la meta.
A la darrera etapa vaig guanyar només per 6 segons, que si m'arribo a caure i trigo una mica més a aixecar-me o em netejo una mica abans, doncs bàsicament se m'hagués escapat aquesta etapa. Aquí va ser quan vaig veure el vídeo i vaig dir: ‘s'assembla una mica a la caiguda de Márquez’. Òbviament, Marc i Àlex [Márquez] són referents per a mi, i la veritat és que em va fer bastant gràcia el comentari.
Nani Roma ha estat un mentor per a tu durant la teva trajectòria. Com veus el seu retorn al podi?
Estic molt content per ell, la veritat, és que ho ha buscat moltíssim aquest podi, se li ha escapat la victòria. Nasser [Al-Attiyah] ha fet un treball impecable, Nani també, i han estat lluitant la victòria fins a l'últim dia. És el primer Ford, estic molt orgullós d'ell. Cada dia anava a l'autocaravana, parlàvem sobre com havia anat el dia, comentàvem junts, i veure'l cada dia fent el que li agrada i ser competitiu la veritat és que m'alegra molt.
Què t'ha ensenyat el Dakar que no t'hagi ensenyat una altra carrera?
És que el Dakar és completament diferent a qualsevol altra carrera, el Dakar és el Dakar, és molt més que una carrera i et demostra bàsicament tot el que és el sacrifici, el que és una carrera d'aventura fins a l'últim moment.
I ara, amb aquesta cita ja titllada del calendari i amb la resta de 2026 per davant, ets el vigent campió del món de Rally2. Quin és el següent repte d'Edgar Canet?
El següent repte és continuar aprenent, gaudint del que estic fent, i si puc portar-me un títol de RallyGP seria completar un somni òbviament. Ja sigui un Dakar, com un mundial… òbviament, es busca molt més aquest Dakar, que és el que més s'anhela en aquest món del ral·li raid. Vull lluitar-ho fins al final i si s'aconsegueix, doncs gaudir-ho, que és molt difícil estar on estic.
