Dues victòries de Catalunya coronen una jornada de 100 a la Foixarda

Les seleccions catalanes van regalar als més de 1.200 assistents dues victòries contra Ucraïna en la cloenda dels actes de celebració del Centenari

La Foixarda va tornar a ser l'escenari perfecte per a les seleccions catalanes, que van regalar als més de 1.200 assistents dues victòries contra Ucraïna en la cloenda dels actes de celebració del Centenari de la Federació Catalana de Rugby.

D’una banda, la selecció femenina, dues vegades campiona d'Espanya, va patir per superar l’equip ucraïnès que va fer gala d'un esperit envejable. Cada placatge, carrera i ruck va ser lluitat fins el final per les ucraïneses, que van plantar cara a una selecció catalana amb falta de rodatge.

L'equip de Mario Sans va suar de valent per aconseguir el primer assaig, que va arribar just abans del descans i el va aconseguir l'ala Alba Camacho després d'una gran jugada coral.

La mateixa Camacho va ampliar el marcador a l'inici del segon temps, i tot i que el 10 a 0 podia fer pensar en una pluja d'assajos locals, les ucraïneses van tornar a prémer les dents per aferrar-se al partit.

De fet, una carrera esplèndida de Yelyzaveta Havrylova creuant-se tot el camp va donar el try a les visitants i posava el 10 a 7 al marcador. Un try celebrat amb molta emoció per l'autora i per totes les companyes, senyal del significat d'aquest enfrontament per a Ucraïna.

L'emoció va durar fins el final, literalment, ja que no va ser fins el minut 39 que la capitana Anna Puig va certificar la victòria catalana amb una marca i posava així punt i final al primer plat de la tarda.

El segon acte de la festa també va estar a l'alçada, doncs les ganes i l'ímpetu de la selecció ucraïnesa masculina va ser ferotge, acariciant l'assaig en els primers compassos del partit.

La primera meitat del partit masculí va ser espectacular, amb una Catalunya amb voluntat de jugar ràpid i agradar al seu públic. Un assaig de maul de Tim Vilaseca i dues marques precioses de la tres quarts (una de Martí Vicente i una altra de Miquel Mas) van donar 19 punts al XV de la Ginesta, que va encaixar però un try de Vitalii Orlov per mostrar un 19 a 7 al descans.

La represa va ser dura per als catalans, que veien com Ucraïna marcava el tempo del partit per anotar dos assajos que empataven l'enfrontament a falta de 10 minuts per acabar.

Tot i el cansament dels de Diego Godoy, Catalunya va treure el caràcter per endur-se la victòria amb una nova marca de maul transformada per Guillem Torró que deixava el definitiu 24 a 19 i tancava una tarda màgica de rugby internacional a la Foixarda.