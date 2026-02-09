FUTBOL AMERICÀ
Dracs, Pioners i Reds marquen el pas en la tercera jornada de la LCFA Júnior
La Lliga Catalana Júnior de Futbol Americà (LCFA Júnior) va completar la tercera jornada amb els Badalona Dracs consolidats al capdavant de la classificació, gràcies a un nou triomf que els permet mantenir-se invictes (3-0). L’equip badaloní es va mostrar intractable i no va donar cap opció als Barberà Rookies, a qui va superar per un contundent 42-0. Marc Bernal (2), Isaac Calatayud (2), Pol Bernal i Joaquim Vilahur van anotar els sis "touchdowns" dels Dracs, mentre que Iván Fernández es va mostrar infal·lible en les conversions d’un punt, transformant-les totes.
Els Pioners de l’Hospitalet, per la seva banda, també van sumar una valuosa victòria davant el combinat format pels Argentona Bocs i els Barcelona Pagesos (12-0). Un "touchdown" d’Antonio Valverde a la primera meitat i un altre de Wesley Chibuikem Agbakoba en l’últim quart van acabar amb la resistència d’uns Bocs+Pagesos que mai no van abaixar els braços. Amb aquest triomf, els Pioners se situen en segona posició a la classificació, amb un balanç de 2-1.
Els Terrassa Reds van completar el capítol de victòries de la jornada en imposar-se amb autoritat al camp dels Barcelona Uroloki+Búfals (6-55). Els egarencs ja dominaven al descans per 0-27 i, amb aquest triomf, també se situen amb un balanç de 2-1, ocupant la tercera plaça per darrere de Dracs i Pioners. Bruno Villarreal (3), Aníbal Egea (2), Eloi López, Aaron Sánchez i Armand Neira van signar els vuit "touchdowns" dels Reds, que també van sumar dos punts amb un "safety". Eloi López, que també va ser l’autor de cinc punts extra, va completar l’anotació.
En l’estrena de la Lliga Catalana Cadet (Sub-17) de Futbol Flag, els Bigues i Riells Scorpions, vigents campions, i els Pioners de l’Hospitalet van iniciar la competició amb força, sumant dues victòries en la primera jornada i situant-se com a primers líders del campionat.
Els Scorpions es van imposar als Terrassa Reds (52-25) i als ASB Lynx (42-0) en els partits disputats a les instal·lacions de l’American School of Barcelona, a Esplugues de Llobregat. Per la seva banda, els Pioners van fer el mateix davant els Barberà Rookies (40-20) i els Barcelona Pagesos (46-18), en els enfrontaments jugats a les Pistes d’Atletisme de Granollers.
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Flick no iba de farol con Casadó
- Mojica, jugador del Mallorca, tras los 100 regates de Lamine: 'Nunca me superó
- Hay más Rashfords en Europa
- Estar en La Masia es como estudiar en Harvard pero no me arrepiento de haberme ido del Barça
- Valencia - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- La noche más amarga de Endrick: 'Podría tener graves consecuencias
- El Barça fija su gran objetivo para 2026