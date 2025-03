Donem la benvinguda a la 5ª edició del WESE, el postgrau en lideratge femení que està revolucionant el món de l’esport

El món de l'esport està canviant i el lideratge femení trepitja fort. De la mà la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i l’Escola Superior d’Innovació en l’Esport (ESIDE), presentem un innovador postgrau en lideratge femení en l'esport. Es tracta del WESE (Women Executive Sports Education) una formació pionera dissenyada per impulsar dones directives i proporcionar-les les eines necessàries per apoderar la lideressa.

Els objectius del postgrau

Aquest programa no només busca formar les futures líders del sector, sinó també crear una potent xarxa d'influència entre elles, permetent-les connectar, donar-se suport i créixer juntes. L'experiència d'edicions anteriors ja ha demostrat el seu èxit: les alumnes han teixit una comunitat de suport i mentoria que transcendeix l'aula i es converteix en una font inesgotable d'oportunitats i connexions.

Una oportunitat única

Amb una combinació de formació acadèmica, estratègies de lideratge i experiències reals de l'elit esportiva i empresarial, el postgrau es presenta com una oportunitat única per a aquelles dones que volen marcar la diferència en la gestió i direcció de l'esport.

El programa acadèmic estarà liderat per Mònica Utrera, directora del curs, que és especialista en Habilitats Directives amb perspectiva de gènere, doctora en psicologia organitzacional, investigadora en rendiment directiu estratègic, directiva i docent a Esade; Judit Miret, especialista en treball de processos i gestió del conflicte; Ètel Gordo, especialista en desenvolupament personal i organitzacional; Rubén Fernández, especialista en competències emocionals i teatre aplicat, és professor i investigador en interacció i canvi social i directiu a ECTS; i Àlex Berenguer, especialista en lideratge somàtic i equips d’alt rendiment.

A més, aquest any, com a novetat, hi haurà el ‘WESE DAY’, una jornada de networking on participaran diferents alumnis del WESE i on es duran a terme ponències i conferències de gran interès.

Un pas ferm cap a la igualtat en l'esport

El sector esportiu ha experimentat un notable increment en la participació femenina en els darrers anys, tant en l'àmbit laboral com en llocs de direcció. El 2024, Catalunya va assolir un 36% de dones en llocs d'alta direcció, fet que suposa un increment de cinc punts percentuals respecte a l'any anterior. Mentre que a nivell nacional, entre el 2011 i el 2024, el nombre de dones que treballen en el sector esportiu va augmentar de 52.600 a 95.000, fet que representa un increment del 80,6%.

Pel que fa al sector federatiu, a les federacions esportives estatals, les dones ocupen el 35% dels càrrecs a les juntes directives, i el càrrec de secretària general en federacions autonòmiques està ocupat per dones en el 50% dels casos. D’altra banda, a Catalunya ja són un total de 10 federacions les que compten amb una dona al capdavant de la seva presidència.

El nou canvi a l'esport

Per això mateix, l'esport necessita lideresses que impulsin el canvi, i aquest programa arriba en el moment perfecte. Si ets una professional amb ambició, visió i ganes de transformar el món de l'esport, aquesta és la teva oportunitat per unir-te a una comunitat de dones imparables.