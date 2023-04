Domini català a Sierra Nevada

Els catalans han tornat a demostrar el seu potencial en la doble cita dels Campionats d'Espanya En les categories de promoció els catalans també han estat entre els millors

L’estació d’Esquí de Sierra Nevada ha acollit una doble cita de Campionats d’Espanya en la que els catalans han tornat a demostrar el seu potencial.

Pel que fa a la competició de relleus, en categoria absoluta la triada integrada per Maria Costa, Albert Pérez i Ot Ferrer han estat els guanyadors després de finalitzar amb un temps de 24 minuts i 52 segons, a gairebé mig minut de l’equip andalús, que corria a casa i que finalment va ocupar el segon lloc de la classificació general. La Selecció Catalana ha aconseguit ocupar dos dels tres esglaons del podi absolut del Campionat estatal en modalitat relleus, amb una medalla d’or i una de plata.

En les categories de promoció els catalans també han estat entre els millors. Els joves han de fer un podi pràcticament calcat al dels absoluts en el que s’han penjat la medalla d’or i la medalla de bronze.

El primer esglaó i la medalla d’or ha estat per l’equip de Laia Sellés (CE Cerdanya Skimo Team), Tomeu Comelles (AE Mountain Runners del Berguedà) i Pau Baqué (CE Cerdanya Pirineus), mentre que el bronze a la categoria juvenil ha acabat en mans de l’equip integrat Biel Pujol (CE Farners), Erola Rocías (AE Mountain Runners del Berguedà) i Gil Rocías (AE Mountain Runners del Berguedà).

Per la seva part, la jornada per equips s’ha resolt amb una doble victòria pels catalans a l’absoluta i amb doblet per Pérez i Costa que tornen a pujar al lloc més alt del podi per segona jornada consecutiva. Maria Costa i Clàudia Tremps s’han apoderat del títol de Campiones d’Espanya per equips amb un temps de 2 h 48 minuts. A la masculina, la victòria ha estat per l’equip de promeses l’Albert Pérez i el Marc Ràdua amb temps de 2 h 09 minuts.