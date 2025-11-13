BILLAR
Domini català al Campionat d’Espanya de Billar a Banda celebrat a Cervera
El Campionat d’Espanya de Billar a Banda, celebrat a Cervera, ha reunit un total de 41 jugadors en una competició de gran nivell tècnic i esportiu. L’esdeveniment ha tingut un clar protagonisme català, amb un podi completament dominat per representants de la Federació Catalana de Billar.
Antonio Gutiérrez s’ha proclamat campió d’Espanya, seguit per Joan Espinasa, que ha obtingut la medalla de plata, mentre que Esteve Mata i Ricard Arnau han completat el podi amb les medalles de bronze.
Gutiérrez ha signat un campionat impecable, demostrant una gran solidesa i capacitat competitiva. Tot i no desplegar el seu millor joc en alguns moments, ha anat superant rivals de gran nivell, com Raúl Cuenca als quarts de final, Esteve Mata a les semifinals i Joan Espinasa, vigent campió, a la gran final.
Aquest resultat confirma l’excel·lent moment de forma del billar català, que continua situant-se com una de les grans referències d’aquest esport a escala estatal.
- Messi se pronuncia sobre el Barça de Flick
- El Barça tiene un plan con Marc Bernal
- Yeremay, la 'joya' de 40 millones, se deja querer: "Soy del Barça también"
- Descontrol total en el Madrid
- Toda la verdad de la no renovación de Leo Messi
- Pesadilla sin fin: regresa 580 días después... ¡y se vuelve a romper el tendón de Aquiles a los dos minutos!
- El economista Niño Becerra denuncia la situación de las pensiones en España: 'Se pagan con deuda pública
- Joao Cancelo abre la puerta: 'Sueño con volver a Europa