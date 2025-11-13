Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

BILLAR

Domini català al Campionat d’Espanya de Billar a Banda celebrat a Cervera

251114 SP not2 billar foto (1)

251114 SP not2 billar foto (1) / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

El Campionat d’Espanya de Billar a Banda, celebrat a Cervera, ha reunit un total de 41 jugadors en una competició de gran nivell tècnic i esportiu. L’esdeveniment ha tingut un clar protagonisme català, amb un podi completament dominat per representants de la Federació Catalana de Billar.

Antonio Gutiérrez s’ha proclamat campió d’Espanya, seguit per Joan Espinasa, que ha obtingut la medalla de plata, mentre que Esteve Mata i Ricard Arnau han completat el podi amb les medalles de bronze.

Gutiérrez ha signat un campionat impecable, demostrant una gran solidesa i capacitat competitiva. Tot i no desplegar el seu millor joc en alguns moments, ha anat superant rivals de gran nivell, com Raúl Cuenca als quarts de final, Esteve Mata a les semifinals i Joan Espinasa, vigent campió, a la gran final.

Aquest resultat confirma l’excel·lent moment de forma del billar català, que continua situant-se com una de les grans referències d’aquest esport a escala estatal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL