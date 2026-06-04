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FEEC

Domini absolut de Garcia i Quílez a la segona prova de Marxa Nòrdica a Igualada

Prova de Marxa Nòrdica a Igualada

Prova de Marxa Nòrdica a Igualada / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

Una vuitantena de participants van prendre la sortida a la Marxa Nòrdica de la CE UECAnoia, segona cita de la Copa Catalana i novetat destacada al calendari de la FEEC en aquesta campanya.

Els esportistes van superar cinc voltes a un circuit ràpid de 2,5 quilòmetres i 40 metres de desnivell al Parc Central d’Igualada. El traçat va destacar pels canvis constants de terreny entre gespa, asfalt i sorra, acompanyats per una forta calor que va fregar els 30 graus.

Sense sorpreses a la general, els campions catalans, Sergi Garcia i Paqui Quílez, van repetir victòria. En la categoria femenina, Quílez va marxar en solitari des del tret de sortida, sense donar cap opció. Mònica Montserrat i Raquel Martín van fer una cursa en solitari per completar el podi, repetint el resultat de Súria i mantenint les posicions a la classificació general.

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En la cursa masculina, Sergi Garcia va sentenciar als últims metres. D’un grup de cinc escapats, només Antonio Torrejón va aguantar el seu ritme fins al tram final. Finalment, el marxador Javier Vàzquez va aconseguir el tercer lloc i Garcia consolida el lideratge.

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