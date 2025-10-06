Esport català
Doblet del Golf Sant Cugat al Campionat de Catalunya Interclubs Boys & Girls
L’equip Sant Cugat 1 va dominar tant la jornada de fourballs com la d’individuals i va pujar al més alt del podi també a la classificació handicap
UFEC
El Club de Golf Sant Cugat ha aconseguit un doble triomf al Campionat de Catalunya Interclubs Boys & Girls, disputat a l’Empordà Golf, imposant-se tant en la classificació general com en la handicap.
L’equip Sant Cugat 1 s’ha proclamat campió absolut després de dominar tant la jornada de fourballs com la d’individuals, amb actuacions destacades de Nagore Martínez, Adriana García i Nicolás García. El RCG El Prat i Golf Barcelona han completat el podi.
En la classificació handicap, Sant Cugat 2 també ha pujat al més alt del podi amb un equip jove i equilibrat, consolidant el club com a referent del golf juvenil català.
