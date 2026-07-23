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TENNIS TAULA

Doblet d'or i bronze europeu per al català Ladimir Mayorov amb només 12 anys

Mayorov (Tennis Taula Cassà) ha estat campió en dobles i dobles mixtes i semifinalista en la prova individual

Doblet d'or i bronze europeu per al català Ladimir Mayorov amb només 12 anys

Doblet d'or i bronze europeu per al català Ladimir Mayorov amb només 12 anys / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

El palista català Ladimir Mayorov Bakhtin s'ha penjat dues medalles d'or i una de bronze al Campionat d'Europa U15 de tennis taula celebrat a Portugal.

Mayorov (Tennis Taula Cassà) ha estat campió en dobles i dobles mixtes i semifinalista en la prova individual

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