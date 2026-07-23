TENNIS TAULA
Doblet d'or i bronze europeu per al català Ladimir Mayorov amb només 12 anys
Mayorov (Tennis Taula Cassà) ha estat campió en dobles i dobles mixtes i semifinalista en la prova individual
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El palista català Ladimir Mayorov Bakhtin s'ha penjat dues medalles d'or i una de bronze al Campionat d'Europa U15 de tennis taula celebrat a Portugal.
Mayorov (Tennis Taula Cassà) ha estat campió en dobles i dobles mixtes i semifinalista en la prova individual.
Amb els resultats, el joc i el nivell mostrat en aquesta gran cita internacional, el jove palista de Calella de la costa ha deixat clar que té un futur molt gran en aquest esport.
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