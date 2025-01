Doblet del Club Tennis Sabadell al Campionat de Catalunya per Equips

El Club Tennis Sabadell va ser el gran protagonista del Campionat de Catalunya per equips d’Esquaix i Squash 57, celebrat a les seves instal·lacions. Amb la participació de prop de 60 jugadors de diversos clubs, la competició va destacar pel seu alt nivell i intensitat.

En esquaix, el CT Sabadell va complir els pronòstics i es va proclamar campió amb victòries contundents en totes les eliminatòries. Va superar el SAF UAB de Cerdanyola del Vallès a quarts de final i el DIR Rocafort de Barcelona a semifinals, ambdós per 3-0. A la final, també va dominar l’Anyós Park d’Andorra per 3-0, gràcies a les victòries de Marc Altarriba, Iker Pajares i Hugo Lafuente, que no van cedir ni un sol joc.

En Squash 57, el Club Tennis Sabadell va conquerir un altre títol després d’una disputada final contra el Bonasport de Barcelona. Ivan Serrano va decidir l’eliminatòria amb una ajustada victòria al segon partit.