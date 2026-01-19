HOCKEY
Doblet del Club Junior a les finals del Campionat de Catalunya de hockey sala a Can Jofresa
El pavelló de Can Jofresa de Terrassa ha acollit aquest diumenge les finals del Campionat de Catalunya de Divisió d’Honor de hockey sala, en una jornada marcada pel bon ambient a les graderies i per l’alt nivell competitiu dels equips participants. El Club Junior s'ha proclamat campió tant en categoria femenina com masculina, signant un doblet en la màxima competició catalana de la disciplina.
La final femenina va obrir la jornada amb l’enfrontament entre el Club Junior i l’Atlètic Terrassa HC. L’equip de Sant Cugat va imposar-se amb claredat per 6 a 0, en un partit dominat des dels primers minuts i que va permetre a les jugadores del Junior aixecar el títol de campiones de Catalunya. El tercer lloc en aquesta categoria va ser per al Club Egara.
La final masculina va repetir protagonistes i va oferir un desenllaç molt més ajustat. Junior i Atlètic van empatar a tres gols al final del temps reglamentari, i el títol es va decidir als shoot-outs. El conjunt santcugatenc va mostrar més encert en aquesta fase decisiva i es va endur la victòria, revalidant així el títol de campió de Catalunya aconseguit la temporada passada. En categoria masculina, el tercer classificat va ser també el Club Egara.
Les finals van posar el punt final a un cap de setmana intens de competició, amb una notable presència de públic i un ambient que va tornar a convertir el pavelló de Can Jofresa en un escenari de referència per al hockey sala català.
