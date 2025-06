Doblet català al Campionat d’Espanya de Comunitats

La Selecció Catalana de Petanca ha tornat a brillar al Campionat d’Espanya de Comunitats celebrat a Santa Susanna, proclamant-se campiona en categories masculina i juvenil, i subcampiona en femenina.

En masculina, l’equip va superar Andalusia per 10-3 i suma així el cinquè títol consecutiu. Els juvenils van repetir marcador i domini davant el mateix rival. Les noies, per la seva banda, van caure per un ajustat 6-7 davant Madrid en una final molt disputada. La petanca catalana consolida el seu lideratge a nivell estatal.