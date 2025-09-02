TENNIS
Doble victòria catalana en l’ITF M15 de Monastir
Doble victòria catalana en l’ITF M15 de Monastir (Tunísia), que s’ha disputat del 25 al 31 d’agost, amb Jorge Plans i Ignasi Forcano com a protagonistes.
En el quadre individual, Jorge Plans es van proclamar campió en vèncer en la final al britànic Finn Murgett per 6/2 6/4. Aquesta ha estat la primera participació del barceloní en una final individual ITF, després d’haver assolit la setmana anterior també per primer cop les semifinals, també a Monastir.
Al quadre de dobles, l’Ignasi Forcano fent parella amb Finn Murgett van alçar el títol, després d’imposar-se en la final per 6/4 6/4, a la parella formada però Joe Leather i Tyler Stice. Aquesta ha estat la setena final per l’Ignasi en proves de dobles en aquest 2025, de les quals ha aconseguit 3 títols: dos en categoria M15 a Monastir i un en categoria M25 a Oporto.
- Rayo Vallecano - Barcelona, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
- La verdad de la salida de Iñigo Martínez
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- Marc Bernal, decepcionado: tendrá dorsal del filial
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Rayo Vallecano - Barça
- ¡La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente!
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito