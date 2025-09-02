Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Doble victòria catalana en l’ITF M15 de Monastir / UFEC

Doble victòria catalana en l’ITF M15 de Monastir (Tunísia), que s’ha disputat del 25 al 31 d’agost, amb Jorge Plans i Ignasi Forcano com a protagonistes.

En el quadre individual, Jorge Plans es van proclamar campió en vèncer en la final al britànic Finn Murgett per 6/2 6/4. Aquesta ha estat la primera participació del barceloní en una final individual ITF, després d’haver assolit la setmana anterior també per primer cop les semifinals, també a Monastir.

Al quadre de dobles, l’Ignasi Forcano fent parella amb Finn Murgett van alçar el títol, després d’imposar-se en la final per 6/4 6/4, a la parella formada però Joe Leather i Tyler Stice. Aquesta ha estat la setena final per l’Ignasi en proves de dobles en aquest 2025, de les quals ha aconseguit 3 títols: dos en categoria M15 a Monastir i un en categoria M25 a Oporto.

