MOTONÀUTICA
Doble triomf català al Campionat d’Espanya de llanxes forabord
Els pilots catalans Hèctor Sanz i Pol Calvente han brillat al Campionat d’Espanya de llanxes forabord, proclamant-se campions de les seves respectives categories després de la darrera regata disputada a Arcos de la Frontera (Cadis).
Sanz s’ha imposat a la categoria T-850/GT60, una combinació de dues modalitats de motor forabord, gràcies a la seva gran regularitat al llarg de tot el campionat, amb punts en totes les proves celebrades a Tui, Riba-roja d’Ebre, Isla Canela i Arcos de la Frontera.
Per la seva banda, Pol Calvente, de només 10 anys, s’ha convertit en el primer campió d’Espanya de la nova categoria juvenil GT15, reservada a joves pilots d’entre 10 i 16 anys. El jove talent català ha guanyat tres de les quatre regates disputades, mostrant una superioritat clara davant els seus rivals.
Tots dos pilots pertanyen al Club Nàutic Riba-roja d’Ebre, i les seves embarcacions han estat construïdes pel mateix Hèctor Sanz. La llanxa de Calvente és una rèplica a escala reduïda de la del seu mentor, i ambdues comparteixen el mateix dorsal, el 37.
Feia més de dues dècades que la motonàutica catalana no aconseguia dos títols d’Espanya de llanxes forabord en una mateixa temporada. Enguany, a més, els èxits s’han ampliat amb tres campionats més en motos aquàtiques, assolits per Miquel Cladera (Runabout GP0, modalitat Ral·lijet) i Miguel Antonio de Oliveira (Runabout GP2 Promoció, modalitats Ral·lijet i Offshore), confirmant el gran moment de la motonàutica catalana.
- Club Brujas - Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League hoy
- El Barça liquida su millonaria deuda por Lewandowski
- Lo que no se vio del Brujas-Barça: la conversación de Casadó, el lío con los juveniles, la espera de Carles Puigdemont...
- Crítica descomunal a Florian Wirtz: 'Ha destruido al Liverpool
- Todos los jugadores del Barça piensan que es una táctica kamikaze
- Brujas - Barcelona, en directo: reacciones, polémicas y última hora, en vivo
- El momento de Koundé es cosa de Brujas
- Cubarsí vuelve a tope frente al Brujas