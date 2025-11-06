Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

MOTONÀUTICA

Doble triomf català al Campionat d’Espanya de llanxes forabord

251107 SP not1 motonautica foto (1)

251107 SP not1 motonautica foto (1) / MIQUEL MALLAFRE'

SPORT.es

SPORT.es

Els pilots catalans Hèctor Sanz i Pol Calvente han brillat al Campionat d’Espanya de llanxes forabord, proclamant-se campions de les seves respectives categories després de la darrera regata disputada a Arcos de la Frontera (Cadis).

Sanz s’ha imposat a la categoria T-850/GT60, una combinació de dues modalitats de motor forabord, gràcies a la seva gran regularitat al llarg de tot el campionat, amb punts en totes les proves celebrades a Tui, Riba-roja d’Ebre, Isla Canela i Arcos de la Frontera.

Per la seva banda, Pol Calvente, de només 10 anys, s’ha convertit en el primer campió d’Espanya de la nova categoria juvenil GT15, reservada a joves pilots d’entre 10 i 16 anys. El jove talent català ha guanyat tres de les quatre regates disputades, mostrant una superioritat clara davant els seus rivals.

Tots dos pilots pertanyen al Club Nàutic Riba-roja d’Ebre, i les seves embarcacions han estat construïdes pel mateix Hèctor Sanz. La llanxa de Calvente és una rèplica a escala reduïda de la del seu mentor, i ambdues comparteixen el mateix dorsal, el 37.

Feia més de dues dècades que la motonàutica catalana no aconseguia dos títols d’Espanya de llanxes forabord en una mateixa temporada. Enguany, a més, els èxits s’han ampliat amb tres campionats més en motos aquàtiques, assolits per Miquel Cladera (Runabout GP0, modalitat Ral·lijet) i Miguel Antonio de Oliveira (Runabout GP2 Promoció, modalitats Ral·lijet i Offshore), confirmant el gran moment de la motonàutica catalana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL