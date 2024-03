Diversió, competició i aprenentatge al 22è Pro Am Benjamí i Aleví de la FCGolf

Golf Montanyà va acollir la 22a edició del Pro-Am Benjamí i Aleví de la FCGolf on el més important per als joves participants és formar-se en el joc del golf alhora que competeixen i reben lliçons pràctiques d'un professional. La competició va reunir al recorregut d'Osona un total de 18 equips, formats per tres jugadors benjamins i alevins, i un professional. Finalment, la victòria la va aconseguir l'equip de Gaudí Golf, format per Daniela Esteve, Ermon Marques i Julia Carrera, capitanejats pel professional Emilio Cuartero, sumant 64 cops.