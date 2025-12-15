BITLLES
Disputada la darrera jornada del 2025 de la Lliga Catalana
La sisena jornada de la Lliga Catalana de bitlles, disputada aquest passat cap de setmana, va ser la última jornada de competició oficial de bitlles catalanes de l’any 2025. La competició es reprendrà a mitjans de gener del 2026 amb la disputa de la setena jornada de lliga, que serà l’última de la primera volta per a la majoria dels grups de la competició.
Llofriu va viure el duel estrella de la jornada entre l’equip local i els Alls Secs Piquen. Els jugadors de Llofriu van estar molt encertats i es van endur els quatre punts en joc, després de dues partides impressionants de 321 i 322 punts respectivament. També va estar força bé Vall-llobrega (303 i 304 punts), en el seu enfrontament contra Perxa d’Astor Negre i s’ha situat segon en la classificació del grup de Girona de primera divisió.
El Lleida Tàrrega A s’escapa una mica més dels seus rivals després de derrotar al Miralcamp. Els de Tàrrega van fer en la segona partida la millor puntuació del que portem de temporada, sumant 328 punts i 29 bitlles. A Barcelona, La Penya del Bistec A torna a ser líder en solitari, mentre que a Tarragona comparteixen la primera posició la Galera A i Esquadró Senienc, amb 20 punts cadascun d’ells.
Els esperats enfrontaments de tercera divisió de Barcelona entre els primers de cada grup es va decantar a favor del Viladecans C en el Grup 1, mentre que en el Grup 2 Terrabastall i Colobrers C van guanyar una partida cadascun d’ells i continuen empatats a punts al capdavant de la classificació.
- Alavés - Real Madrid: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga
- Xavier Estrada, exárbitro internacional, estalla con el gol anulado al Barça: 'Es una atrocidad
- Eric, Ferran, Pedri, Olmo y Gavi, protagonistas en el palco de las Premier Padel Tour Finals
- La fórmula del 2+1 que ha cambiado la cara del Barça de Flick
- Ter Stegen tiene claro su futuro
- La conjura tras la 'Crisis Araujo' que convenció a Flick
- Lío entre Barça y Racing por Pablo Torre
- Máxima precaución con Lewandowski