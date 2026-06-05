La diada de Tarragona i Terres de l’Ebre reconeix els èxits dels clubs i tennistes de la demarcació
El divendres 22 de maig es va celebrar a Cambrils la Diada de la província de Tarragona i Terres de l’Ebre amb més d’un centenar d’assistents. Entre ells, van ser-hi presents Estefania Serrano, representant territorial del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya a Tarragona; Jordi Tamayo, president de l’FCT; Antoni Borrull, Vicepresident 1r Econòmic i Tresorer; Yolanda Jiménez, Vicepresidenta d’Igualtat de Gènere; Antoni Rovirosa, delegat territorial a Tarragona; Joan Ramón Masip, vicepresident de Relacions Territorials i delegat territorial a Terres de l’Ebre; així com els vocals de la Junta Directiva Luís Salas i David Cortés.
Un cop més, la Diada va servir per retre un reconeixement als equips campions i finalistes de la Lliga Catalana/Campionat Provincial per Equips 2024-25, així com als clubs, jugadors i jugadores amb èxits a nivell català, estatal i internacional. Els clubs premiats van ser el CT Tarragona, CE Johnny Montañés, CT Reus Monterols, CT El Romaní, CT Barà, Reus Deportiu, CT Serramar, CT Montblanc, CT Valls, CEE Constantí, CT Torredembarra, Golf Costa Daurada i el CT El Catllar.
També es va retre un reconeixement al CT Tarragona i el CT Reus Monterols pels seus excel·lents resultats en els campionats de Catalunya i Espanya l’any passat, així com al CT Barà i el CEBT Torredembarra pel seu paper en l’impuls i consolidació del Pickleball i el Tennis Platja respectivament a Catalunya.
També van ser reconeguts els tennistes Leontina Dimitrieska, campiona de Catalunya Benjamí Individual i Dobles; Annalisa Oblatore, finalista de Catalunya S11; Guim Font, campió de Catalunya S11 Dobles; Inés Mendoza, campiona de Catalunya S13 Dobles; Carla Mas, campiona de Catalunya S13 Dobles; Pol Giné, finalista de Catalunya S13 Dobles; Pol Martín Vizcarro, finalista de Catalunya S13 Dobles; Sofia Hiraldo, campiona de Catalunya Infantil Dobles; Nayara Sanjuan, campiona de Catalunya S15; Núria Bonet, finalista de Catalunya S15; Roger Moreno, campió de Catalunya S15; Pol Mas Tabueña, campió Dobles Tennis Europe U16 Catalonia Open – Ara Lleida; Yleymi Luciana Muelle, campiona ITF J100 El Prat de Llobregat i finalista ITF J30 Reus; Íñigo Villacampa, finalista de Catalunya Absolut Dobles; Daniel Aguadé i Juan Carlos Muñoz, finalistes d’Espanya Dobles Sènior +35; Silvia Torné i Albert Rius, finalistes d’Espanya Dobles Mixt Sènior +40; David Cortés, campió del Món per equips masculí Sènior +45 “Dubler Cup”, campió d’Espanya per CCAA i campió d’Espanya Dobles Sènior +45; Òscar Gavaldà, campió d’Espanya Dobles Sènior +45; Mario Toribio, finalista d’Espanya Dobles Sènior +45; Miquel Puigdevall; campió dels ITF Sènior +60 de Naucalpan de Juárez, Manacor, València, Barcelona (dobles), Gandia (dobles) i finalista a Naucalpan de Juárez (dobles), Mèxic City i Gandia, a més de campió d’Espanya dobles sènior +60; Eusebi Alcaine, campió d’Espanya Dobles Sènior +60; Estefania Simón, finalista de Catalunya Sènior +30 Dobles femení de Tennis Platja; Ignasi López, finalista de Catalunya Sènior +40 dobles masculí de Tennis Platja; Jana Kabickova i Noemí de Arostegui, campiones de Catalunya Sènior +50 dobles femení de Tennis Platja.
Per últim, abans del tradicional sorteig amb productes de Wilson i Tennis-Point, es va fer entrega als sis clubs d’Excel·lència del Tennis Català a la província de Tarragona i Terres de l’Ebre. És el cas del CT Tarragona, el CT Reus Monterols, el CT Barà, el CT Cunit, el Club Joventut Ulldecona i el CT Tortosa.
- La petición del Barça a Cesc Fàbregas para suceder a Flick
- En directo: Florentino Pérez anuncia su gran fichaje en Horizonte con Iker Jiménez
- ¿Julián Álvarez o Harry Kane? Dan la clave para el próximo fichaje del Barça: 'Debe estar preparado
- Cucurella: 'Tenía dudas con ir al Barça
- Bernardo Silva cambia de planes
- Lamine Yamal rompe la banca
- El Barça apuesta por Hafiz Gariba, el central captado en Accra y curtido en Cuarta Catalana
- Juanma Castaño alucina con Florentino y desvela qué jugador podría ser: 'No hay ningún acuerdo que garantice su fichaje