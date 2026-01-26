PÀDEL
La diada provincial de Lleida trenca tots els rècords
La Finca Prats Hotel-Restaurant Golf&Spa ha acollit aquest divendres la Diada Provincial de Pàdel de Lleida. Un sopar celebrat a la capital lleidatana amb una xifra de rècord mai assolida: 435 persones entre jugadors, jugadores, directius, presidents, autoritats i representants de la Federació Catalana de Pàdel (FCP).
Durant la Diada Provincial de Pàdel de Lleida s’ha fet entrega dels trofeus als equips campions i subcampions de la Lliga Catalana Bullpadel 2025, s’han atorgat diferents reconeixements a títol individual per jugadors, jugadores i tècnics i també s’ha portat a terme un sorteig de regals gentilesa dels patrocinadors de la federació. Entre els més destacats, 35 pales corporatives del vintè aniversari de la FCP i un sorteig d’un viatge per presenciar en directe el Premier Padel Major d’Itàlia del 5 al 7 de juny a Roma.
