Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Capitanes BarçaEspaña - Francia balonmanoSorteo Copa del Rey baloncestoClasificación sin VARSchumacherPatricio PacíficoCañizaresTer StegenPróximo partido BarcelonaCazorlaHorario AlcarazCuartos Open de AustraliaBarcelona - Copenhague horarioPiqueAnder BasurtoKilian JornetBota de OroPichichi LaLigaKhabibElecciones BarçaMercado de Fichajes hoyGonzalo BernardosLey de SucesionesNieve Barcelona
instagramlinkedin

PÀDEL

La diada provincial de Lleida trenca tots els rècords

Diada Provincial de Pàdel de Lleida

Diada Provincial de Pàdel de Lleida / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

La Finca Prats Hotel-Restaurant Golf&Spa ha acollit aquest divendres la Diada Provincial de Pàdel de Lleida. Un sopar celebrat a la capital lleidatana amb una xifra de rècord mai assolida: 435 persones entre jugadors, jugadores, directius, presidents, autoritats i representants de la Federació Catalana de Pàdel (FCP).

Durant la Diada Provincial de Pàdel de Lleida s’ha fet entrega dels trofeus als equips campions i subcampions de la Lliga Catalana Bullpadel 2025, s’han atorgat diferents reconeixements a títol individual per jugadors, jugadores i tècnics i també s’ha portat a terme un sorteig de regals gentilesa dels patrocinadors de la federació. Entre els més destacats, 35 pales corporatives del vintè aniversari de la FCP i un sorteig d’un viatge per presenciar en directe el Premier Padel Major d’Itàlia del 5 al 7 de juny a Roma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL