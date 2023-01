Destacada presència catalana als Trials per l'Europeu

Han estat seleccionats per la Federació Espanyola (RFETM) per disputar els Trials Classificatoris per al Campionat d'Europa que es jugarà a l'estiu a Polònia Irina Gimeno (Girbau Vic TT) i Joan Barberà i Aniol Font (CN Sabadell) en la categoria U15 i Mariona Munné (UE Sant Cugat), Clàudia Pérez (Calella), en la U19, alguns dels seleccionats

Irina Gimeno (Girbau Vic TT) i Joan Barberà i Aniol Font (CN Sabadell) en la categoria U15 i Mariona Munné (UE Sant Cugat), Clàudia Pérez (Calella), Sílvia Coll Solà (Girbau Vic), Jana Riera (Tramuntana Figueres), Elvira Rad (Reus Ganxets) i Marc Miró (Parla) en la categoria U19 han estat seleccionats per la Federació Espanyola (RFETM) per disputar els Trials Classificatoris per al Campionat d'Europa que es jugarà a l'estiu a Polònia.