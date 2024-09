Destacada actuació catalana, amb tres medalles i un or, al Campionat del Món Junior de Kick-boxing Wako

Els Kick Boxers catalans han estat protagonistes als Campionats del Món Junior WAKO, celebrats a Hongria, amb tres medalles i un or. A Ring Sport, Jordi Garcia s’ha proclamat campió en 42kg. Per la seva banda, Omar Bellebna ha finalitzat tercer, i per tant ha aconseguit el bronze als 57 Kg. A Tatami Sport, Xenia Martínez també s’ha penjat la medalla d’argent a 50 Kg. Finalment, Gorka Moreno ha finalitzat cinquè als 52 Kg. i Alexia Martínez, vuitena als 55 Kg.