Definits els rivals de Catalunya al pròxim Campionat d’Europa Sub-19 de Korfbal 2024

La selecció catalana de korfbal sub-19 ja coneix quins seran els seus rivals a la fase de grups del pròxim Campionat d’Europa Sub-19 que es disputarà del 29 al 31 de març de 2024 a Vilanova i la Geltrú i Sitges.

Després del sorteig realitzat per la Federació Internacional de Korfbal (IKF), les seleccions de Bèlgica, Txèquia, Hong Kong, Eslovàquia i Catalunya competiran entre elles al grup B per aconseguir finalitzar entre les dues primeres posicions, fet que els hi permetria classificar-se per a les semifinals del torneig a la 2a fase.