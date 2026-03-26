Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lamine YamalBaldeClasificación Volta CatalunyaEtapa 5 Volta CatalunyaBrasil - FranciaChipre - España sub-21Carolina MarínRepesca MundialRocío RomanoVolta CatalunyaLibres F1Hugo GaldeanoMarcos LlorentePau QuesadaClasificación EuroligaEntradas Barça - Madrid femeninoLittler vs BuntingLiga FuturesEtapas Volta a CatalunyaCuándo juega AlcarazEspaña parón de seleccionesPróximo partido BarcelonaNoelia eutanasiaRosalíaHarry Potter
instagramlinkedin

FUTBOL AMERICÀ

Definits els play-offs de la LCFA Júnior

Definits els play-offs de la LCFA Júnior

Definits els play-offs de la LCFA Júnior / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

La Lliga Catalana Júnior de Futbol Americà va posar punt final a la fase regular amb la disputa de la cinquena jornada, que va confirmar el domini dels Badalona Dracs, líders invictes (5-0), i la classificació per a les semifinals de L'Hospitalet Pioners, Terrassa Reds i Argentona Bocs + Barcelona Pagesos, que acompanyaran els badalonins als play-offs. Els emparellaments de semifinals també ja han quedat definits: els Dracs s'enfrontaran als quarts classificats, els Bocs + Pagesos, mentre que els Pioners, segons, es veuran les cares amb els Terrassa Reds, que han acabat tercers.

Els Dracs van tancar la primera fase precisament al camp dels Bocs + Pagesos, els seus rivals a semifinals. Els badalonins es van imposar per un clar 7-49, mostrant-se molt superiors des de l'inici (0-35 al descans). Eloi Santisteban (2), Pol Bernal (2), Zion Soler, Marc Bernal i Isaac Calatayud van anotar els set "touchdowns" dels Dracs, mentre que l'única anotació dels Bocs + Pagesos la va aconseguir Alan Steven Ferreras.

Els Pioners de L'Hospitalet van segellar la segona posició de la classificació (balanç de 4-1) amb una victòria al camp dels cuers, els Barcelona Uroloki + Búfals (20-33). Cristian Pavo, autor de tres "touchdowns", va liderar la victòria dels Pioners, en què també van anotar Mateo Villar i Antonio Valverde. Per part dels Uroloki + Búfals va destacar Pedro Rodríguez, amb dos "touchdowns" i una conversió de dos punts. L'altra anotació local va ser obra de Pau Cerro.

Finalment, els Terrassa Reds van aconseguir el seu passi als play-offs com a tercers classificats, després de derrotar amb autoritat els Barberà Rookies (49-6). Els egarencs no van donar opció als vallesans, que amb aquesta derrota es van quedar sense opcions de lluitar pel títol. Aníbal Egea, amb quatre "touchdowns", va liderar el triomf dels Reds, en què també van anotar Gorka López, Juan Pablo Nieves i Bruno Villar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL