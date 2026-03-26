BITLLES CATALANES
Definits els finalistes del circuit de parelles mixtes
El passat cap de setmana va celebrar-se la tercera i última jornada de classificació del Circuit de Parelles Mixtes i n’han sortit les 12 parelles que disputaran la gran final el proper 31 de maig a les pistes del C.B. Igualada, a la Zona Esportiva les Comes de la capital de l’Anoia.
Les parelles que participaran en la gran final, per ordre de classificació són: Virginia Franco – Héctor Pérez (la Sénia), Mila Prieto – Nil Solé (Igualada), Roser Cherta – Josep Cid (la Galera), Aina Comas – Xavier Comas (la Penya del Bistec), Montse Serra – Josep Petitbò (Vic Bitlles), Elisenda Gálvez – Manuel Fuentes (Termites Llefià) – Rosana Sánchez – Jordi Burgas (Alls Secs Piquen), Dolors Cots – Toni Márquez (Olius), Anna Gras – Francesc Sitjà (Emmurallats), Mercedes Rubio – Antonio Pérez (Colobrers), Cristina Folch – Abel Caballé (la Penya del Bistec), i Marisol de Dios – Josep Teruel (Vic Bitlles).
