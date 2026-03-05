ESPORT ADAPTAT
Definits els equips que lluitaran pel títol de la Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes 3x3
Disputada la segona jornada i darrera jornada de la Lliga Regular de la Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes 3x3 al Pavelló Congost de Granollers, tant en el Grup A com en el Grup B.
Després d’aquesta jornada han quedat definits els enfrontaments entre els equips que lluitaran pel títol de la competició i els que jugaran per decidir la resta de posicions. La primera semifinal la disputaran el CEM l’H – Afaniad contra el CB Granollers i, la segona, enfrontarà als dos equips de l’UNES Globalbasket. Els guanyadors disputaran la gran final a partir de les 11:30h del proper dissabte 14 de març al Pavelló Euskadi de Mataró.
