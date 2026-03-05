Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ESPORT ADAPTAT

Definits els equips que lluitaran pel títol de la Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes 3x3

Lliga Regular de la Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes 3x3

Lliga Regular de la Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes 3x3 / UFEC

SPORT.es

Disputada la segona jornada i darrera jornada de la Lliga Regular de la Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes 3x3 al Pavelló Congost de Granollers, tant en el Grup A com en el Grup B.

Després d’aquesta jornada han quedat definits els enfrontaments entre els equips que lluitaran pel títol de la competició i els que jugaran per decidir la resta de posicions. La primera semifinal la disputaran el CEM l’H – Afaniad contra el CB Granollers i, la segona, enfrontarà als dos equips de l’UNES Globalbasket. Els guanyadors disputaran la gran final a partir de les 11:30h del proper dissabte 14 de març al Pavelló Euskadi de Mataró.

