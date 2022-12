David Fernández xiularà al mundial de clubs per segon any consecutiu

El torneig es disputa a Antalya entre el 14 i el 18 de desembre També ha estat designat per partits rellevants de la Champions League

L’àrbitre català, David Fernández, ha estat designat per segon any consecutiu per ser part de l’elenc arbitral que xiularà la fase final del mundial de clubs femení que es disputa del 14 al 18 de desembre a Antalya, Turquia.

Un premi pel col·legiat que aquest any també ha gaudit de designacions rellevants a la Champions League i a la Volley Nations League.