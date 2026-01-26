Dani Anglada, Premio Espíritu Deportivo 2025

Dani Anglada ha demostrado que la pérdida de visión puede pasar de ser un problema gigante a convertirlo en una oportunidad para mejorar el deporte que a uno le apasiona. Su trayectoria y sus logros en 2025 lo han convertido en un referente del deporte inclusivo y en un ejemplo de superación que trasciende la vela.

Perder la visión supuso un giro radical en su vida. Le vino de golpe debido a un accidente navegando en un buque cuando le explotó un extintor. Tras un tiempo desorientado y deprimido, Anglada decidió redefinir su relación con el mar y con el deporte, convencido de que la discapacidad visual no tenía por qué impedirle seguir practicando aquello que más le apasionaba, la vela. Lejos de resignarse, creó un sistema para hacerla accesible y que los invidentes puedan navegar solos. Fue su mejor terapia para superar el trauma de quedarse ciego.

El año 2025 ha sido especialmente significativo en su carrera. Dani Anglada se proclamó subcampeón del mundo de vela inclusiva, un resultado de enorme prestigio que lo situó entre los mejores regatistas del planeta en su categoría.

Anglada es también pionero en grandes retos en solitario y logró completar la vuelta a la Isla de Wight (Reino Unido). El catalán entró en la historia de la vela al convertirse en el primer ciego total en lograrlo. Fue, además de un reto deportivo, un reto personal para demostrar que la ceguera no es un límite para el deporte.

Por todo ello, la Festa de l’Esport Català reconoce su figura con el Premio Espíritu Deportivo, un galardón que encaja a la perfección con su historia. La de un regatista que navega sin ver y que ha convertido el mar en su aliado y su mejor terapeuta.