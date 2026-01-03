La Curva tenyeix Barcelona de blanc-i-blau

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tot i que el partit no es disputarà fins a les 21 hores, el derbi ja ha començat. La ciutat de Barcelona s’ha despertat marcada pel partit que es jugarà aquesta nit a l’RCDE Stadium, on l’Espanyol i el Barça es veuran les cares en un duel marcat pel retorn de Joan Garcia al que va ser casa seva. Aficionats del club perico s’han mobilitzat durant la matinada per tenyir la ciutat de missatges favorables al seu equip.

Al voltant de 200 cartells han impregnat tota Barcelona amb frases favorables a l’Espanyol o en contra del Barça. Principalment, s’han col·locat a les marquesines d’autobús i han ocupat espais emblemàtics de la ciutat com la Sagrada Família, el passeig de Gràcia o la plaça Universitat. Els “culpables” d’aquesta acció han estat membres de la Curva.

La Curva és un dels grups d’animació més coneguts de l’Espanyol i ha omplert la ciutat de missatges com: «Barcelona blanc-i-blau», «F*** FCB» o «L’orgull de Barcelona». La mateixa Curva, juntament amb la Juvenil 1991, ha organitzat per a aquesta tarda una rebuda multitudinària a l’autobús del seu equip, que arribarà unes dues hores abans de l’inici del partit a Cornellà.

«Els aficionats pressionaran, lògicament. No vindrem amb rams de roses, és de sentit comú. Igual que quan anem al Camp Nou i ens canten “A Segona” i altres coses, doncs tampoc no passa res. És una rivalitat normal», va comentar en la prèvia Manolo González sobre el comportament que tindrà l’RCDE Stadium amb l’equip rival, amb el focus posat en Joan Garcia.

