La Cursa Nocturna de L’Hospitalet presenta la seva 14a edició batent rècord d’inscrits postpandèmia

La ciutat de L'Hospitalet de Llobregat viurà el proper 13 d’abril una de les cites esportives més esperades a tota l’Àrea Metropolitana: la Cursa Nocturna. Aquesta 14a edició de la cursa solidària tornarà a ser de rècord ja que, a 10 dies de la cursa, ja ha superat les 5.000 persones inscrites de l’any anterior, màxim històric de la cursa postpandèmia.

Així ho ha destacat Guillem Franquesa, membre de la direcció tècnica de la Cursa, durant la roda de premsa de presentació que ha tingut lloc avui al Centre Comercial Gran Via 2, patrocinador de la cursa. Franquesa ha assenyalat que les dades “demostren que la Nocturna és cada cop més nombrosa, popular i familiar”.

Per la seva banda, Maite Revilla, regidora d’Esports de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ha destacat que “la Cursa Nocturna ho té tot: és esportiva, familiar i solidària, però sobretot és un dia que projecta la imatge de L’Hospitalet com a ciutat esportiva de referència”. “Les Curses infantils són cites molt importants perquè els nens i nenes hospitalencs puguin gaudir de la festa i de l’esport acompanyats de les seves famílies”, ha afegit. Revilla també ha destacat la novetat del Dorsal 0, que permet que les persones que es vulguin implicar amb la causa solidària puguin fer-ho sense haver de córrer la Cursa.

Seguidament, Rafa Gargallo, director de màrqueting de Gran Via 2, principal patrocinador de la cursa, ha remarcat que “la Cursa Nocturna és una cita destacada en el calendari de Gran Via 2 i mostra la nostra implicació amb la ciutat i l’esport”.

Raúl Cervero, delegat de Promocions a Catalunya d’AEDAS Homes, patrocinador de les Curses Infantils, ha afirmat que és una iniciativa que “dona un aire nou a les Curses i fomenta l’esport entre els nens i nenes”. “Tots plegats fem que apuesta Cursa creixi un any més i sigui referent en el seu àmbit”, ha afegit.

Cursa Nocturna de l'Hospitalet / SPORT.es

Lluitant contra l’obesitat infantil amb la Gasol Foundation

Durant l’acte s’ha posat especial èmfasi en la causa solidària de la Cursa que enguany dona suport a la Gasol Foundation en la seva missió de reduir les xifres d’obesitat infantil a través de la promoció de l’esport i l’activitat física, l’alimentació saludable, el descans de qualitat i el benestar emocional de nens, nenes, joves i famílies. Uns valors que engloben en la seva ‘Galàxia Saludable’ i que són compartits per la Cursa Nocturna, on un any més els més petits i petites podran participar a les Curses Infantils de manera gratuïta.

Aquesta vinculació també es fa palesa en l’eslògan de la cursa d’enguany, ‘Les estrelles de la nit’, un lema que combina el caràcter especial d’aquesta Cursa, córrer de nit, amb el valor solidari de la ‘Galàxia saludable’ de Gasol Foundation, tot destacant el protagonisme de les i els participants, que amb el seu esforç i ànims contribueixen en aquesta lluita.

Laura Lorenzo, responsable de Comunicació i Màrqueting de la Gasol Foundation, ha fet èmfasi que “la Cursa ens ofereix un espai únic per fomentar l’esport infantil en un context en què 1 de cada 3 nens pateix obesitat, a Espanya”. “Des de la Gasol Foundation despleguem diverses eines d’actuació, com ara la recerca científica, que ens permet dissenyar mesures concretes, una de les quals és la promoció de cites esportives com la Nocturna”.

Cal recordar que, a més de l’habitual donació de la Nocturna, on 1 € de cada inscripció anirà a la causa solidària, els i les participants de la Nocturna poden fer una donació extra de 10 euros íntegra per a la Gasol Foundation a través del Dorsal Solidari. A més, com a novetat, aquest any es posa a disposició de les persones interessades el Dorsal 0, per fer una donació a la causa sense córrer la cursa.

Últims dies per inscriure-s’hi

Un any més, la Cursa Nocturna de L’Hospitalet mantindrà els circuits de 5 i 10 quilòmetres, així com les Curses Infantils i, seguint una de les novetats de l’edició passada, el tret de sortida del 5K i 10K serà a les 21:00 h a la plaça d’Europa de L’Hospitalet, per tal de viure una cursa 100% nocturna.

Els i les participants gaudiran de dos circuits urbans i nocturns, amb un recorregut planer, amable i assequible per a tot tipus d’esportista. Així, qualsevol persona es pot animar a participar-hi i establir bons hàbits de vida saludable, sense deixar enrere, per descomptat, la participació d’atletes experimentats que busquin registrar-hi bones marques. Les inscripcions segueixen obertes: per apuntar-s’hi només cal accedir al web de la Nocturna o fer-ho de manera presencial al Poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio Manzano, i al Poliesportiu Municipal Centre Marcel·lí Maneja.

Els preus de les inscripcions oscil·len entre els 11 i els 17 euros (segons si la persona corredora compta ja amb xip o no en propietat) i inclouen una Bossa de la Cursa plena d’obsequis, el dorsal i la samarreta tècnica oficial, així com serveis de guarda-roba, avituallament a la cursa, la famosa fideuà i accés a les activitats programades, entre d’altres.

Durant la roda de premsa s’ha posat especial atenció a la feina i implicació dels principals col·laboradors, patrocinadors i organitzadors que han fet possible la 14a Cursa Nocturna: Gran Via 2, Aigües de Barcelona, Hyundai Linkmotor, AEDAS Homes, Decathlon de Gran Via 2, Diari SPORT, Gasol Foundation, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i Tandem Projects.