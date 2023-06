Culminades amb èxit les "Finals de Campions"

Aquest cap de setmana s'han donat a conèixer fins a 9 nous Campions de Catalunya

Emoció, nervis, i molt de vòlei s’ha viscut aquest passat cap de setmana al Centre Esportiu Santa Isabel, on s’han donat a conèixer fins a 9 nous Campions de Catalunya. Aquests encontres, que han comptat amb la col·laboració dels Vikings Volei Prat, han anat des de la categoria cadet fins a la sènior.

Els primers partits van tenir lloc durant la primera hora del matí de dissabte, amb la disputa de la gran final de la 2ª Divisió júnior femenina, que va enfrontar al Barça CVB contra el CN Sabadell, i que va culminar amb la victòria del conjunt blaugrana. En una altra de les pistes adjacents va tenir lloc alhora el partit de 1ª Divisió cadet masculina, on el CN Sabadell va superar al Barça Voleibol. A la tarda varen jugar-se fins a tres enfrontaments alhora, de tres categories diferents. El primer va coronar al campió de la 2ª Divisió sènior femenina, on l’AEC Vallbona Granollers va remuntar al Nou Art Torredembarra per acabar-se fent amb el trofeu de campió. També va tingut lloc un altre partit de 2ª Divisió, en concret el de cadet masculina, entre el CN Sabadell Blau i el CV Martorell Negre, finalitzat amb un tie-break que va caure de part dels de Martorell. L’últim dels partits del dia pertanyia a la 1ª Divisió júnior masculina, on el Barça Voleibol va guanyar amb claredat al CEV L’Hospitalet.

Diumenge es tancava un gran cap de setmana amb 4 partits més, dos al matí i dos a la tarda. Les noies del CV Llars Mundet B van enfrontar-se a les del CV La Palma, a qui van superar per 3 sets a 1 per ser Campiones de Catalunya de 3ª Divisió sènior. D’altra banda, en la gran final de 1ª Divisió juvenil masculina, el CNS Vòlei va guanyar per 3-0 al Barça Voleibol, tot i que el marcador no mostrés la igualtat en el joc. La jornada de tarda tancava el cap de setmana amb dos partits més. A la final masculina de 2ª Divisió sènior masculina, el CV Reus, tot i començar perdent el primer set, va reaccionar davant el Torre de Claramunt, tancant el partit amb un 3-1 al marcador. D’altra banda, a la final de 4ª Divisió femenina entre el CV Viladecans i el CV Encamp, es va haver d’arribar al desempat per conèixer el Campió de Catalunya, que va acabar decantant-se a favor de les andorranes.

A banda d’aquests partits, també van tenir lloc durant el cap de setmana altres finals que van donat a conèixer 7 campions més. Aquestes van ser les de 2ª infantil femenina i les segones divisions cadet i juvenils, jugades a Valldoreix; la final preferent cadet femenina disputada a Lleida, la 2ª divisió infantil femenina d’Olot, la final infantil preferent femenina de Viladecans i l’aleví mixta de Sant Quirze del Vallès.