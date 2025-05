CUFADE celebra el IV Congrés Nacional a l’RCDE Stadium amb les temàtiques més innovadores de l’esport actual

La Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas de España (CUFADE), en col·laboració amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), organitza el proper dissabte 28 de juny el IV Congrés CUFADE, que tindrà lloc a l’RCDE Stadium, estadi del RCD Espanyol de Barcelona i un dels recintes esportius més emblemàtics del país.

Una cita que reunirà líders i professionals de l’àmbit esportiu per reflexionar, compartir coneixement i generar connexions clau per al futur de l’esport. Les taules temàtiques abordaran qüestions de màxima actualitat com:model esportiu actual; esport i finances: noves fórmules per a un joc més rendible; monetitza la teva entitat esportiva sense perdre la teva essència; eSports i els Jocs Olímpics: realitat o utopia; el repte invisible: salut mental en l’alta competició; l’impacte de les xarxes socials en el valor de marca esportiva; i la revolució de la Intel·ligència Artificial en l’esport.

A més, durant la jornada se celebraran les finals nacionals d’eSports en dues disciplines: Gran Turismo 7 (GT7) i Lichess, amb la participació de les federacions autonòmiques d’automobilisme i escacs. L’entrada gratuïta amb reserva prèvia es podrà fer finsal 9 de juny a www.cufade.es.