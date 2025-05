El CTTL'hospitalet fa història i assoleix l'ascens a la superdivisió masculina

El CTT L'Hospitalet ha pujat per primera vegada a la seva història a la Superdivisió masculina de tennis de taula. L'Hospi ha assolit aquesta gran gesta esportiva a Sant Sebastià. En el partit decisiu per pujar, el conjunt català es va imposar al Madrid CTM per 4 a 2. Els palistes Marc Miró Llorente, Marc Caymel, Nazarii Kischuk i Dani Carrasco, amb el tècnic Òscar Gallego a la banqueta, han estat els artífex de l'èxit.