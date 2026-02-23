Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TENNIS TAULA

El CTT Olot fa història i es proclama campió de la Copa del Rei

Copas de SSMM los Reyes de Tenis de Mesa 2026

Copas de SSMM los Reyes de Tenis de Mesa 2026 / Jose Izquierdo/RFETM

SPORT.es

SPORT.es

El CTT Olot Capdevila Permar ha fet història a Tarragona conquistant la seva primera Copa del Rei de la història en imposar-se al Leka Enea Irún per 3-1 a la final.

Tres temporades després de l'ascens a la màxima categoria estatal, el CTT Olot s'ha consolidat com un gran equip a la Superdivisió Masculina, però ha trencat tots els pronòstics i s'ha proclamat campió d'una Copa del Rei on no només ha superat un quadre de competició complicat superant a Borges i Priego, dos dels clubs amb més títols dels últims anys, sinó que han arribat a la final per primer cop a la seva història i han aconseguit derrotar a un Irún que ja venia de jugar-la l'any passat.

TEMAS

