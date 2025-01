El CT Tarragona, campió de Catalunya júnior per equips masculins

El CT Tarragona “A” ha estat el campió del Campionat de Catalunya Júnior per Equips Masculins – Trofeu Lis “Arilla” en vèncer en la final al CT Lleida per 4/3, amb un equip format per Genís Ribas, Pol Mas Tabueña, Alejandro Marco, Izan Bofarull i Cristian Santos.

Els punts per al club tarragoní, els van fer Genís Ribas sobre Víctor Palomar (6/3 6/0), Pol Mas davant David Sánchez (6/2 5/7 10/8), Cristian Santos sobre Lande Cullere (3/6 6/3 13/11) i la victòria en els dobles de Genís Ribas i Izan Bofarull sobre Víctor Palomar i Adrià Franco (6/3 6/3). Els tres punts dels lleidatans, van arribar gràcies a les victòries d’Adrià Franco davant Alejandro Marco (6/2 6/3), Jordi González davant Izan Bofarull (6/4 5/7 10/7) i els dobles amb David Sánchez i Jordi González sobre Pol Mas i Cristian Santos (7/5 1/4 i Ab).