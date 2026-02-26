El CT BARCINO es corona al Campionat de Catalunya Júnior per equips femenins
El CT Barcino ha estat el campió del Campionat de Catalunya Júnior per Equips Femenins – Trofeu Lis Arilla ‘In Memoriam’ després d’imposar-se en la final al RC De Polo per 3/1. Victòries de Carla Vázquez Alcudia davant Marina Vázquez Vallés (6/1 5/7 12/10), Alexia Paula Bastos contra Gina Rius (7/6 6/0) i Irene Rueda davant Elena Fernández (7/5 6/3). El punt del RC De Polo el va signar Maria Parés davant Olívia Poinsot (6/4 7/6). En les rondes anteriors, el CT Barcino s’havia imposat al CT Tarragona (3/1), Club Natació Montjuïc (3/2) i el Club Tennis Cornellà (3/2).
