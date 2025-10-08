El CSIO ha tornat a convertir Barcelona en la capital mundial de l'Hípica amb la celebració de la 113a edició
El Departament d’Esports ha donat suport a una competició que ha portat al Reial Club de Polo els millors genets del món, assegurant un gran espectacle esportiu
Reial Club de Polo de Barcelona i CSIO formen un binomi d’èxit fa més d’un segle a través dels salts d’hípica. El passat cap de setmana, aquest vincle ha quedat novament consolidat gràcies a la celebració de la 113a edició de l’esdeveniment esportiu internacional més antic d’Espanya i el concurs de salts per equips més important del calendari eqüestre mundial. Enguany, el cartell de participants ha tornat a ser de luxe, ja que a les instal·lacions del club barceloní han competit quatre dels cinc millors rànquing mundial: els britànics Ben Maher (número 2, campió olímpic individual a Tokio 2020) i Scott Brash (número 5, campió olímpic per equips a Londres 2012 i París 2024), i els alemanys Christian Kukuk (número 3, or olímpic individual a París 2024) i Richard Vogel (número 4, campió d’Europa individual 2025).
La capital catalana, doncs, ha tornat a ser la capital mundial de l’hípica amb la disputa de la final de la Longines League of Nations™, la qual ha reunit els vuit millors equips del planeta: Alemanya, Bèlgica, Estats Units, França, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia i Països Baixos, a banda d’Espanya, com a país amfitrió. El conjunt estatal ha estat integrat per Mariano Martínez Bastida, Iván Serrano Sáez, Armando Trapote, la catalana Imma Roquet i Santiago Núñez Riva, com a reserva. “És la cita de referència de l’hípica internacional que projecta Barcelona i Catalunya al món”, ha assegurat el conseller d’Esports, Berni Álvarez, al valorar el que representa per l’esport català gaudir a casa del “millor espectacle hípic que avui podem veure al país”. Pel conseller, el Govern català dona suport al CSIO en el marc de l’aposta per “captar grans esdeveniments esportius amb retorn social i econòmic com aquest que puguin millorar el nostre teixit esportiu. Aquesta cita combina esport, igualtat, turisme i projecció de Catalunya al món”.
Un programa de proves d'alt nivell
El programa esportiu d’aquesta competició ha inclòs deu proves de màxim nivell. Entre d’altres, han destacat les dues grans cites nocturnes: el Gran Premi Ciutat de Barcelona i la Copa de SM la Reina-Trofeu Freixenet-Premi Generalitat de Catalunya, que han tingut com a colofó un espectacle hípic de Córdoba Ecuestre, omplint d’art eqüestre i flamenc les nits del Reial Club de Polo.
La gran final de la Longines League of Nations™, la competició per equips més prestigiosa del calendari internacional, se l’ha endut Gran Bretanya. Al marge del vessant estrictament esportiu, el públic ha gaudit del PoloPark by Calvet, que ha ofert més de 20.000 metres quadrats dedicats a la gastronomia, espectacles, concerts, activitats infantils, exhibicions eqüestres i un market amb propostes per a tots els gustos. Aquest espai s’ha consolidat com un complement perfecte a la competició, que ofereix una experiència completa a famílies i aficionats.
