Cristina Bru, nova seleccionadora catalana de fèmines

La Federació Catalana de Ciclisme tindrà per primera vegada la figura exclusiva de seleccionadora catalana de fèmines, un càrrec que mostra la voluntat inequívoca de seguir fent progressar el ciclisme femení a casa nostra. Ocuparà el càrrec Cristina Bru, que ja compta amb experiència com a tècnica federativa i ha estat present en les dues últimes edicions dels Campionats d’Espanya Escolars i a la primera edició de la Volta a Catalunya femenina acompanyant a la selecció catalana: «És un repte molt il·lusionant i, alhora, una gran responsabilitat. El meu objectiu principal és acompanyar i guiar les ciclistes en el seu camí, tant les que s’inicien com les que ja porten anys competint».

Cristina Bru va destacar com a ciclista en la seva etapa de formació, amb medalles en Campionats d’Espanya, títols de campiona de Catalunya en pista i carretera i formant part del programa ARC d’alt rendiment entre el 2012 i el 2018, entre d’altres èxits assolits. El 2019, amb només 22 anys, deixa el ciclisme de competició però segueix vinculada a la bicicleta amb la fundació de l’Escola de Ciclisme 2Rodes a Igualada. Durant els anys posteriors es treu el Nivell 3 de Directora Nacional de Ciclisme i es gradua en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, a més de fer el Màster de Professorat.

En aquest nou càrrec, Cristina Bru exercirà les funcions de seleccionadora de carretera i també de pista i gravel, amb una voluntat de fer un seguiment ampli del ciclisme femení a Catalunya: «És la manera de tenir una visió més global de tot el ciclisme femení des de la base, incloses les categories infantils, fins a categories màster. La carretera i la pista moltes vegades van de la mà i el gravel és una disciplina amb molt potencial, que està en creixement i que està bé que també els puguem donar a les ciclistes aquesta ajuda perquè puguin créixer i desenvolupar-se».

La nova seleccionadora assegura que, en els últims anys, el ciclisme femení a Catalunya «ha fet passos endavant i ha tingut un creixement clar, tant en participació com en estructures i equips» i afegeix que «veure aquesta evolució des de dins fa que encara me’n senti més orgullosa i que tingui ganes de seguir contribuint en aquest desenvolupament». Amb aquest objectiu, des de la Federació Catalana s’impulsaran entrenaments conjunts i sortides per donar visibilitat i noves oportunitats a les ciclistes perquè puguin competir en proves de nivell, ja des de categoria júnior.

La Volta a Catalunya, el gran repte competitiu de l'any

La primera prova d’alt nivell confirmada per a la selecció catalana de fèmines serà, un any més, la participació a la Volta Ciclista a Catalunya, que es celebrarà del 6 al 8 de juny i que serà la gran cita de l’any per al ciclisme femení català: «La Volta femenina és una cita històrica i poder competir-hi com a selecció és una oportunitat única i un pas endavant per a totes les ciclistes del nostre país. Té un gran significat consolidar la nostra presència en una prova per etapes de màxim nivell i continuar donant visibilitat a les nostres corredores en una competició d'altíssim prestigi. Per a les ciclistes és un repte i l’hem d’enfocar com un aprenentatge, però alhora posar en valor el nivell de les corredores».